¿Qué fue de One Direction, la exitosa "boy band" británica?

Anoche se supo una terrible noticia: el fallecimiento de Liam Payne, ex integrante de One Direction, tras caer de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires (Argentina). La muerte del artista, que tenía 31 años, fue confirmada por el director de emergencias de la ciudad argentina, asegurando a medios locales que "la caída le ocasionó lesiones gravísimas que le provocaron la muerte". Tras una llamada alertando de un incidente, una ambulancia localizó el cuerpo del cantante en el patio interior del hotel, según informa "Clarín". Una horrible noticia que devuelve a la memoria de muchos qué supuso One Direction para la música internacional. Pero, ¿qué ocurrió con esta exitosa "boy band" británica?

Todo comenzó en 2010, en un programa de televisión.para cursar en The X Factor. Todos lograron pasar de ronda, pero después fueron expulsados, hasta que fue una de las juezas quienes sugirió que siguiesen adelante con un grupo. Así nació One Direction, una "boy band" británica repleta de talento y que desembocaría en aun auténtico fenómeno fan.

Al año siguiente, lanzaron "What makes you beautiful", un sencillo con el que ya comenzarían a hacerse con el cariño del público, lo que terminaría de dispararse con "Up all night", su álbum debut. Con este disco se alzaron como el primer grupo británico en alcanzar el número uno de la lista Billboard 200. En 2012, mantuvieron su irrefrenable éxito como "Take me home", llegando en 2013 icónicas canciones como "Best song ever", "Story of my life" o "Midnight memories" dentro del álbum "Midnight memories".

One Direction: imberbes, aseados y simpáticos larazon

Alrededor de los componentes de One Direction -también conocidos como 1D- se creó un auténtico fenómeno fan. Se les conocía como "directioners" a esa gran cantidad de seguidores que bien podrían asemejarse a las "swifties" de hoy. No obstante, de repente todo comenzó a desmontarse, siendo en 2015 cuando se dio el primer paso hacia la separación de la "boy band": ¿qué les ocurrió?

En solitario

Zayn Malik decidió dejar la banda por, precisamente, los estragos de esa disparatada fama: la falta de intimidad. A través de un comunicado, el artista explicó que "tengo que hacer lo que me dice el corazón. Quiero relajarme, tener un tiempo de intimidad y dejar de ser el centro de atención". El grupo continuó sin Malik, pero por poco tiempo, meses después One Direction anunció que iban a hacer un parón. Finalmente, se despidieron con "History", canción que consiguió convertirse en disco de oro y platino, comenzando en 2016 cada uno su carrera en solitario: el que más lejos ha llegado sin duda es uno de sus líderes, Harry Styles, quien hoy goza de un gran reconocimiento internacional de crítica y público.

Styles ha logrado consolidarse como actor y músico, mientras que Niall Horan también ha cosechado cierto éxito en solitario. En el caso de Liam Payne, debutó como solista en 2017 con "Strip that down", y ha continuado cosechando cierta carrera musical. Si bien los seguidores de 1D mantenían una cierta esperanza de que la banda se reuniera, ahora reciben esta trágica noticia que recuerda lo que aquel grupo de chicos supuso para la música británica.