Harry Styles, de panadero a ídolo de masas

A sus treinta años, que cumple hoy, 1 de febrero, Harry Styles es uno de los artistas solistas más queridos a nivel mundial. Mientras celebra su aniversario, echamos un vistazo a su historia, desde su ascenso hasta el estrellato hasta su influencia en la moda, así como sus romances, muchos de los cuales han inspirado su música.

Después de pasar por el proceso de audición de X Factor por su madre Anne Twist, el cantautor británico cantó para Simon Cowell y los otros jueces como solista el tema Hey Soul Sister de Train. Sin embargo, no fue seleccionado. Pero fue el propio Cowell quien decidió darle una segunda oportunidad. Para esta ocasión, el entonces panadero interpretó una versión acapella de Isn't She Lovely de Stevie Wonder, y ahí comenzó su viaje hacia el estrellato... como miembro de la boy band One Direction, junto a Zayn Malik , Liam Payne , Niall Horan y Louis Tomlinson.

Aunque el grupo no ganó el programa, no había duda de que se convertirían en el mayor éxito del programa de talentos de ITV. Tardaron nueve meses en lanzar su single debut, What Makes You Beautiful, que encabezó las listas en el Reino Unido y alcanzó el puesto número 4 en los EE. UU.

Durante su tiempo en la banda, Harry coescribió varios de los éxitos del grupo, incluidos los singles, Story Of My Life y Live While We're Young. La banda vendió 70 millones de discos en todo el mundo.

Entre las mujeres que han ocupado la vida de Styles encontramos a la fallecida Caroline Flack, a quien conoció durante una aparición en la serie derivada de X Factor que presentó junto a Olly Murs, Extra Factor. La relación hizo que se movieran las lenguas debido a la diferencia de edad entre Harry, que entonces tenía 17 años, y Caroline, que tenía 31 en ese momento. El romance duró apenas unos meses.

One Direction: imberbes, aseados y simpáticos larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@302d1562

Durante su tiempo en la banda, Harry también salió con la estrella del pop Taylor Swift. Sin embargo, su relación se rompió tras una escapada romántica al Caribe.

Al año siguiente, Harry estuvo vinculado sentimentalmente con la supermodelo Kendall Jenner, con la que rompió dos años después.

Tras éxitos como Up All Night, la banda sacaba su segundo álbum de estudio, Take Me Home.

Los álbumes posteriores incluyeron Midnight Memories, que provocó su primera gira por estadios, Where We Are, que se agotó en minutos y se tuvieron que agregar más espectáculos debido a la "demanda abrumadora". Su último álbum como quinteto fue Four y se convirtieron en el único grupo en la historia de la lista de álbumes Billboard 200 en tener sus primeros cuatro álbumes debutando en el puesto número 1.

A pesar de su innegable éxito, Zayn Malik anunciaba su despedida de la banda. Al año siguiente, después de lanzar su álbum Made in the AM, se comunicó que la banda haría una pausa indefinida en 2016 para poder trabajar en "proyectos individuales", con planes de reagruparse en el futuro. Se cree que fue Harry el que animó al grupo a tomar un descanso para no "agotar a los fans". En 2021, sus seguidores esperaban un reencuentro que fnalmente no se produjo.

Harry fue el último miembro de la banda en lanzar música nueva, después de unir fuerzas con Columbia Records para trabajar en su proyecto en solitario. El cantante lanzó su álbum debut homónimo en mayo de 2017. Abandonó el sonido pop de One Direction y se centró en las influencias del rock y el folk, lo que se ha convertido en el sello distintivo de sus tres álbumes en solitario. El primer álbum debutó en el puesto número 1 en varios países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Al mismo tiempo, Harry, que siempre ha sido partidario aparecer en la pantalla grande, hizo su debut como actor en la epopeya bélica de Christopher Nolan, Dunkerque.

Su segundo álbum fue muy esperado e incluyó éxitos como Falling, Watermelon Sugar y Golden. Contó con el apoyo de su gira mundial por estadios, Love On Tour, que fue pospuesta de 2020 a 2021 debido a la pandemia de coronavirus. La gira terminó durando dos años y Harry realizó 169 shows. Se decía que algunas de las canciones de Fine Line estaban influenciadas por su relación con la modelo francesa Camille Rowe, que duró alrededor de un año.

Durante una entrevista con Rolling Stone, Harry admitió que le preguntó a su exnovia si podía incluir un mensaje de voz que ella le había enviado en la canción, para retratar adecuadamente cómo se sentía en el momento en que la relación se rompió.

En 2018 se anunció que Harry era el nuevo rostro de la campaña de sastrería de Gucci. Después de consolidar su nombre como alguien a seguir en la industria de la moda, fue durante la gira promocional de su segundo álbum cuando las cosas realmente dieron un giro. Harry, que siempre ha sido ambiguo acerca de su sexualidad, se inclinó por una vestimenta más femenina y a menudo lucía faldas, vestidos y uñas pintadas.

En 2019, Harry asistió a la Met Gala con una blusa negra transparente con lazo, completa con pantalones a medida y un arete de perlas. Fue una señal de lo que vendría para la estrella, que adoptó un guardarropa de pantalones anchos, camisas de cuello grande y una paleta de colores vibrantes.

A mitad de su gira de dos años, Harry lanzó su tercer álbum de estudio, Harry's House. Y funcionó, ya que el sencillo debut, As It Was, llegó a la cima de las listas tanto en el Reino Unido como en los EE. UU., debutando en el número 1 y manteniéndose en la cima en Estados Unidos durante un tiempo asombroso: 15 semanas. El cuarto número 1 con mayor duración de la historia. El álbum conseguía el Grammy al Álbum del Año y al Mejor Álbum Vocal Pop, y también ganó el Álbum Británico del Año en los Brit Awards.

En 2022, protagonizó el thriller psicológico Don't Worry Darling yMy Policeman, que cuenta la historia de un oficial que comienza una relación ilícita entre personas del mismo sexo en la Gran Bretaña de los años 50. Durante el rodaje de la primera inició un affaire con la directora Olvia Wilde.

Tras la conclusión de su larga gira por Roma este verano, Harry se ha tomado un tiempo de descanso en el que se le ha relacionado con la actriz Taylor Russell.