Subastan el sombrero del primer "moonwalk" de Michael Jackson

Michael Jackson hizo historia en muchos sentidos. Aportó innovación y desarrollo al mundo de la música en todo tipo de facetas, desde la voz hasta sus pasos de baile. El "moonwalk" fue uno de sus grandes rasgos característicos, ese movimiento en el que Jackson se deslizaba hacia atrás con los pies, mientras su cuerpo figuraba inclinado hacia adelante. Una postura que se hizo famosa a nivel mundial, y que a día de hoy se sigue relacionando con el histórico artista. Pues bien, tal es la fama que confirió a este baile, que incluso lo que llevaba puesto vale hoy miles de euros. La casa de subastas Lemon Auction ha cerrado una venta del sombrero que Michael Jackson llevaba justo antes de realizar su primer "moonwalk", el 25 de marzo de 1983, valorado entre 60.000 y 100.000 euros.

La subasta, que fue el plato fuerte de una venta que reunió 200 objetos de todo calibre, se terminó cerrando este martes por 77.460 euros. Asimismo, el sombrero viene acompañado con una carta de autenticidad de Adam L. Kelly, quien "recogió el sombrero aquel día, pesando que el personal del cantante iba a venir a recogerlo, pero no", según explicó a la AFP Arthur Perault, director general de la galería Artpèges, que lo puso a la venta. En dicha carta, Kelly explica cómo aquel 25 de marzo, "Michael, cuando iba a interpretar su número solista 'Billie Jean', cogió su sombrero y lo tiró al aire, cayendo del escenario al suelo, no lejos de mi asiento". Fue, asegura, la primera vez que el artista vistió un sombrero de este tipo, de fieltro y forro de seda, pero no la última, pues a continuación lo luciría hasta el punto de ser un objeto representativo de su imagen.

"El sombrero de fieltro, un accesorio de los años 20, se asocia a menudo con la moda de los años 50 y 60, y muchos artistas de jazz y blues también lo adoptaron. Michael Jackson lo convirtió en parte esencial de su universo artístico con la chaqueta de cuero, los pantalones ajustados y los zapatos brillantes", se explica desde Lemon Auctions. Por tanto, añaden, "el sombrero se convirtió en un símbolo de la personalidad única del artista y de su notable talento para la danza". La actuación de Michael Jackson el 25 de marzo de 1983 se considera uno de los momentos más memorables de su carrera, y el sombrero que usó se ha convertido en una parte importante de la historia de la música, pues precedió asimismo al que sería el primer "moonwalk" del artista sobre un escenario.

Subastas musicales

Con esto, esta subasta se une a la larga lista de ventas relacionadas con grandes figuras de la música, que suelen traer sorpresas de todo tipo. En esta puja, los postores también compitieron, por ejemplo, por la guitarra del bluesman T-Bone Walker, que se vendió por 129.400 euros. Asimismo, recientemente se ha producido en Londres una serie de subastas de miles de objetos que pertenecieron a Freddie Mercury -incluido el piano en el que compuso casi todo "Bohemian Rhapsody"-, y que alcanzaron la friolera de 46,5 millones de euros, un récord para un lote de este tipo, según informó Sotheby's.

Asimismo, cabe destacar la subasta de las cintas perdidas de The Beatles: un conjunto de seis grabaciones inéditas del icónico grupo de Liverpool salieron a la venta, incluidos álbumes inéditos de John Lennon y Yoko Ono, así como de George Harrison. Un tesoro que sale a la venta de la mano de la casa GottaHaveRockandRoll.com, y con un precio de salida de 30.000 dólares.