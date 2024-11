Ser falangista es lo que hoy se lleva

Hay pasajes de la Historia de España que se resisten a morir. Pensemos, por ejemplo, en el discurso nacional-popular deFalange, que en plano político es un espacio muerto pero en el cultural sigue más vivo que nunca. Lo demuestra «Mil ojos tiene la noche» (2024, Destino), la novela deJuan Manuel de Prada que ha recibido elogios desde los frentes más diversos. El protagonista es Fernando Navales, joseantoniano radical, que se quedó prendado del histórico discurso de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid. Esta nueva entrega, secuela del clásico «Las máscaras del héroe» (1996, Valdemar), nos lleva al París ocupado por los nazis y cuenta cómo casi todos los intelectuales españoles exiliados colaboran en las actividades culturales de Falange, en parte por miedo pero también por sentirse un poco más cerca del país que abandonaron.

El retorno cultural del falangismo implica un rechazo radical al mundo posmoderno, dominado por el dinero y vaciado de la grandeza que muchos esperan de la vida. Cuando los tanques nazis entran en París, primera escena del libro, el narrador destaca que los soldados muestran «impasible el ademán», más impasible incluso que en el famoso verso del «Cara al sol», pero también se alimenta la sospecha de que las exhibiciones de fuerza de Hitler no son sino compensación del complejo de inferioridad que siente Alemania respecto a los países del sur de Europa. «Tanto de la cultura francesa, como del refinamiento italiano y de la bravura española», explica la periodista Bel Carrasco en una afilada reseña de la novela.

De Prada también reivindica el falangismo cultural en otro libro reciente, «Raros como yo» (2023, Espasa), donde ensalza la prosa de escritores como Ricardo de la Serna, Juan Antonio Zunzunegui y Rafael García Serrano, injustamente infravalorados. «La democracia, tan perdonadora de todo bicho viviente con tal de que cerdease un poco, no lo perdonó nunca», lamenta respecto al último. Seguramente esto es lo que resulta atractivo a algunos jóvenes actuales: el hecho de que el sistema nunca consiguió asimilar del todo a Falange.

La prensa «progre» actual se escandaliza de que los veinteañeros se hacen de derechas, pero es un gesto de lo más natural. Hace cuatro años, por ejemplo, se descubrió por un vídeo de Youtube que la hija de Almudena Grandes y Luis García Monterose había hecho falangista, un acto de insurrección imprevisto, que de Prada celebró en una columna. «En aquella joven percibí, antes que las majaderías que tanto regocijo causaron, una personalidad auténticamente rebelde que repudia el aplauso sistémico, que no quiere que la lleven en palmitas hasta el redil donde podría chupar del bote de los privilegios heredados. Percibí una juventud heroica, dispuesta a acampar en los márgenes, allá donde la aguardan el descrédito y la incomprensión de las gentes adscritas a los negociados de izquierdas y derechas (¡que éstos sí se tocan!). Y ante esa juventud hay que quitarse el sombrero», celebraba.

Contraviñeta Jae Tanaka

Luego estáAndrés Trapiello, que ya va por el tercer libro sobre el atentado de 1945 contra la subdelegación de Falange en Cuatro Caminos. Ahora edita «Me piden que regrese» (2024, Destino), novela romántica enmarcada en el Madrid de los años cuarenta, donde se habla de amor porque en el ensayo anterior ya había explicado los detalles sórdidos, como que el Partido Comunista pagaba a sus sicarios mil pesetas por enemigo muerto. Trapiello no está especialmente interesado en Falange, pero se planta frente a la lógica censora de nuestro sistema cultural, que durante décadas acalló a cualquiera que alabase a un escritor falangista. «Creo que la beatería de izquierdas no es peor ni mejor que la de derechas. Es la misma. Hace diez o doce años, en España podía uno haber editado a Unamuno, a Jiménez Fraud, a María Zambrano, a Ramón Gaya o a Gutiérrez Solana, pero como se te ocurriera editar las obras literarias de Sánchez Mazas o publicar un artículo sobre Agustín de Foxá, ibas aviado. Si te acercabas a ellos, siempre había un demente, medio catedrático medio comisario político, que te quería colgar a ti el sambenito de fascista», lamentaba en Infolibre en 2018.

[[H2:Los «neorrancios»]]

El regreso cultural de falangismo no es solo cosa de señores mayores. Ana Iris Simón, en su libro superventas de memorias, «Feria» (2020, Círculo de Tiza), se atrevió a citar a Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), alabando que tratase de «requijotizar España». Cristina Morales, premio Nacional de Literatura, consiguió vender como apología de las protestas del 15-M un librito titulado «Los combatientes» (2013, Caballo de Troya), que en realidad contenía amplios pasajes del «Discurso a las juventudes de España» (1954), de Ledesma Ramos.

Elizabeth Duval escribió «Madrid será la tumba» (2021, Lengua de Trapo), donde narra las luchas entre una casa okupa neocomunista y otra neofalangista. La importancia de Falange la entienden incluso los redactores de revistas fashion como SModa, Playground y similares, que colocaron una portada con el yugo y las flechas para el ensayo colectivo «Neorrancios: sobre los peligros de la nostalgia» (2022, Península), centrado en despellejar a Ana Iris Simón, un intento de linchamiento que pasó con más pena que gloria.

Uno de los debates culturales más interesantes que se han planteado este año surge del grupo militante Juventud Combativa, que animaba a rescatar a Miguel Hernández del secuestro progresista. Su acción fue repartir unos carteles con la cara del poeta bajo el lema «Joven-Patriota-Radical». Ahora que la izquierda no sabe decir «España», o no quiere o le da miedo, recordemos que Hernández fue defendido en su cautiverio por el editor falangista José María de Cossío, mientras otros falangistas como Rafael Sánchez Mazas y Dionisio Ridruejo intercedieron a través del general Enrique Varela para intentar que Franco le conmutase la pena de muerte por la inmediatamente inferior, treinta años y un día.

En Juventud Combativa lo ven claro: «Lo que le convirtió en uno de los grandes poetas de nuestra historia es que, detrás de cada verso, detrás de cada línea de su poesía, había una declaración de guerra contra los enemigos de España. Plantaba cara a los señoritos, a los parásitos que solamente hablan de la patria para aprovecharse de ella y saquearla», explica un portavoz del grupo, palabras indistinguibles de la retórica de Jose Antonio.

«Abrazado a tu cuerpo como el tronco a su tierra, /con todas las raíces y todos los corajes,/ ¿quién me separará, me arrancará de ti, madre?», escribía Hernández. ¿Qué izquierdista actual podría recitar en público un poema titulado «Madre España»? ¿Qué falangista no lo haría suyo?

La nostalgia por Falange siempre vuelve. José Antonio es uno de los grandes mitos antisistema de la historia de nuestro país. En la última novela de De Prada, el protagonista le espeta lo siguiente al liberal Gregorio Marañón: «Y ustedes levantaron, en honor a su ideología rapaz, una montaña de pecados contra el pobre. Y esa mole de pecados se tuvo que lavar con sangre, inevitablemente. Ustedes inventaron a los comunistas, don Gregorio». Falange siempre se preocupó por los pobres, las derechas posteriores no tanto, así que con esta crisis permanente que vive nuestro país parece natural que resucite el interés en este movimiento que nunca se termina de morir del todo.