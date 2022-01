La patada a la muerte de La Zaranda

En el documental que se metía hasta el tuétano de La Zaranda, La Zaranda, teatro inestable, Francisco Sánchez (Paco de la Zaranda) aseguraba que “el mayor reconocimiento es cuando lo hacen desde el cielo”, decía quien hace “teatro para los muertos”. Porque ellos ni hacen teatro ni admiten palmas, “eso es para otros”. Ellos, ahora reconvertidos como compañía en La Extinta Poética, “juegan”.

Sin embargo, en la última propuesta que traen a Madrid, Convertiste mi luto en poesía (hasta el 30 de enero en el Teatro Fernán Gómez), les ha costado más de lo habitual. Hasta una década tardaron en contestar la carta de una madre. Allí se contaba la historia de María Pisador, una joven fallecida de un cáncer que tuvo una última voluntad: ver una vez más a La Zaranda, concretamente su pieza Los que ríen los últimos. Logró su sueño a través de un dispositivo logístico, ambulancia y silla de ruedas mediante, que unió el Hospital de Navarra con San Sebastián y del que nunca se enteraron en la compañía. La mujer se aferraba a la vida a través de lo que consideraba arte, belleza. “Se ponía como meta la próxima función nuestra que podía ver”. Al poco, murió.

“La carta creó gran conmoción” en Paco de la Zaranda –director– y en Eusebio Calonge –autor–, que lo explica: “Como hombre de teatro, uno se pregunta para qué hace teatro: para mejorar la sociedad o para que el espíritu se abra con la belleza que uno puede aportar. Nunca sabes cuál es la respuesta más válida. Pero uno no se espera que su trabajo sirva para que una persona se aferre a él en los últimos días de vida”. Así, continúa Calonge con lo “mucho” que le costó hacer el camino de vuelta de esa carta, “pero nos dio impulso la poesía”. “No trata de ser una pieza autobiográfica, pero sí quiere tener el impulso de quien lucha desde la belleza contra la muerte”.

FOTO: La Extinta Poética

Para su director, es “un trabajo que fundamentalmente habla de la vida”, apunta sobre el que “quizá, sea el texto más fuerte al me he enfrentado porque era tan doloroso tener que hablar de esta chica, la muerte, el cáncer... Es un canto a la vida y una patada a la muerte”, añade de un proyecto abordado a mitad de camino entre la danza y el teatro.

Pasó una década desde la llegada de la carta y fue entonces cuando Calonge le dio la pieza a Paco de la Zaranda: “Te toca a ti”. El director, “siempre obediente con lo que me dicta el teatro”, encontró “la manera buscar la vida dentro de tanta tragedia y muerte. Es raro que diga que un trabajo de La Zaranda me gusta, y este me gusta porque siento que no lo he hecho yo. Es difícil de explicar algo tan poético como la puesta en escena de Convertiste mi luto en danza. Es un trabajo muy especial y no creo que vuelva a suceder algo tan terrible y maravilloso como poner en pie la voluntad de una persona que, para mí, en cada función aparece en escena”, cuenta ruborizado: “Me da pudor hablar”.

Sobre el escenario, habrá tres personajes que desdibujan los límites entre actrices y bailarinas (Laura Gómez-Lacueva, Ingrid Magrinyà e Inma Nieto/Celia Bermejo). “No nos gustan los límites. Cuando el texto se expresa con todo el cuerpo da con la danza y cuando lo hace con el pensamiento da con el teatro”, puntualiza su autor de esta madre, de su hija y de la antagonista de María Pisador, otra enferma que “ocupaba la silla de quimioterapia de al lado que ayuda al diálogo en su palpitar”.

Un trabajo que llega a Madrid tras meses de gira por España y que no es más que un canto a la vida y al arte: “La gente está más acostumbrada a la palabra cáncer que la poesía. La falta de poesía es una gran enfermedad que tiene la sociedad”, cierra Paco de la Zaranda.