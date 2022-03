Emilio de Justo: «Me emociono al recordar cuando torear en los pueblos de Cáceres lo era todo»

En el Espacio Zenit de Madrid se ha presentado oficialmente la corrida del próximo Domingo de Ramos, donde Emilio de Justo lidiará 6 toros en solitario de diferentes ganaderías. Una cita presentada por José Ribagorda, presentador de Informativos Telecinco.

Al acto no faltaron 5 de los 6 ganaderos que lidiarán dicha tarde, Rafael García Garrido, director de Plaza 1, actual gerente de La Plaza de Toros de Las Ventas, Miguel Abellán, Director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, además de numerosas personalidades del mundo de la política y el deporte como Paco Buyo, Tomás Roncero, Luis de la Fuente, Javier Guillén, Ángel Martín, Roberto Gómez... Tampoco se lo quisieron perder desde la distancia el Alcalde de Madrid José Luis Martínez - Almeida, Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura y Toño Pérez, chef del Restaurante Atrio de Cáceres con 2 estrellas Michelin los cuales mandaron un vídeo.

Tanto Rafael Garrido como Miguel Abellán, quisieron intervenir para desear suerte a Emilio en lo que garantizan que será «una tarde histórica». Abellán ha recordad su experiencia con seis toros en Madrid, la cual no pone a la misma altura que el desafío de Emilio. «El gran valor de la tarde del 10 de abril es que él no tiene nada que demostrar después de sus dos puertas grandes consecutivas del año pasado en Las Ventas. Siento que más que por él mismo, lo hace por tirar del carro de la tauromaquia».

El torero de Torrejoncillo quiso destacar que “Me pongo a mirar atrás, cuando andaba intentando torear por los pueblos de Cáceres lo era todo, que yo soy cacereño, y me emociono al pensar lo que va a ocurrirme el 10 de abril” y más tarde añadió, “Madrid es una plaza que sabe ver cuándo un torero se entrega y cuándo lo está haciendo todo de verdad, y por eso este tipo de cosas hay que hacerlas en Madrid”

Por otro lado el empresario de Las Ventas Rafael Garrido quiso destacar “La idea de los 6 toros, yo he estado muy pesado con ella, cuando triunfó con tanta fuerza el 4 de Julio, para la Feria de Otoño ya llamé y le pedí por favor, pero todavía no estaba él convencido del todo porque no veía que fuera el momento”

La presentación se clausuró con el diseño del cartel oficial de la corrida realizado por el artista Iván Estupiñá y con la tradicional foto de todos los participantes. Mañana jueves día 10, salen a la venta las entradas para el público general.