Así reaccionó la prensa inglesa a la retirada de Morante de la Puebla: "Es el Nigel Farage del toreo"

La retirada de Morante de la Puebla del toreo ha traspasado fronteras y captado la atención del prestigioso diario británico The Daily Telegraph, que en un artículo publicado este miércoles se refirió al diestro como "el Nigel Farage del toreo". Esta comparación con el conocido político británico, artífice del Brexit, forma parte de un análisis más amplio donde el periodista Cristóbal Howse establece paralelismos entre ambos fenómenos culturales.

En su texto, el autor afirma que "las corridas de toros son para los españoles lo que el Brexit es para los británicos: impensables para los extranjeros, más populares entre los sectores mayores y menos educados de la sociedad y reflejo de una manera inexplicable de la psique de la nación".

Esta analogía sitúa la polémica taurina en el mismo terreno de los debates identitarios que han marcado la política reciente en el Reino Unido.

Un ritual profundamente cultural

El Telegraph describe las corridas como "una ceremonia ritual, no un deporte", destacando como prueba que en la prensa española estas noticias aparecen en las páginas de cultura y no en las deportivas. El artículo reconoce además la popularidad de Morante, a quien califica como "inmensamente popular", reseñando el simbólico corte de coleta en Las Ventas ante 23.000 espectadores.

Howse extiende su reflexión cultural al contrastar los símbolos identitarios de ambos países, señalando que mientras en España podría ser la tauromaquia, en Inglaterra sería la jardinería. El periodista concluye con una advertencia sobre la preservación de las tradiciones, mencionando indirectamente a políticos como Ernest Urtasun al sugerir que cualquier ataque a la cultura nacional podría dirigirse contra esas prácticas tan arraigadas.