De la enfermería al ruedo: Galván y El Cid vuelven con los Victorinos

Este sábado, Jaén acoge una de las corridas más llamativas del final de temporada. David Galván y El Cid reaparecen con apenas días de diferencia respecto a sus últimas cogidas, y lo hacen ante los toros de Victorino Martín, un hierro que no perdona.

David Galván vuelve a vestirse de luces solo una semana después de la cornada sufrida en Las Ventas, precisamente con un toro de Victorino. La cogida fue aparatosa, y el susto, serio. Pero el torero de San Fernando no ha querido esperar más. Además, esta plaza tiene un significado especial para él: hace doce años, en Jaén, sufrió una cornada que le seccionó parte del antebrazo y le dejó fuera de los ruedos durante meses.

El caso de El Cid también sorprende por la rapidez del regreso. Fue cogido este lunes durante un festival en la Maestranza de Sevilla. El parte médico hablaba de fisura costal, cornada interna y un hematoma que requirió intervención quirúrgica. Ha recibido el alta este mismo miércoles, y su plan es claro: reaparecer el sábado en Jaén.

El propio torero lo confirmó con naturalidad en sus redes: "Próxima parada: Jaén, victorinos". Nada de dramatismos. Aunque su situación física no es ideal, la motivación es evidente: rematar la temporada con una corrida de verdad, en una plaza que conoce y ante un encierro que impone.

Completa el cartel Curro Díaz, que jugará en casa y se medirá también a los astados de Victorino, pero inevitablemente las miradas estarán en Galván y El Cid. Ambos llegan tocados, pero con la decisión de no bajarse del cartel.