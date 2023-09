Una novillada de otro tiempo

Comenzó una nueva edición de la Feria de las Novilladas de Algemesi, con el lleno habitual y un debut, el de la ganadería de Dolores Aguirre, que trajo un encierro muy bien presentado, con volumen y cuajo pero que dió que hacer a sus matadores, siendo el segundo el más manejable.

La primera oreja de la feria fue para Germán Vidal “El Melli", precisamente por su quehacer con ese novillo, un animal que iba y venía y que cuando se atemperó se desplazó con cierta nobleza y suavidad por el pitón derecho, por el que abundó su matador y logró los mejores momentos de una faena de poca quietud y muy de cara al tendido. El cuarto tuvo mal estilo ya de salida y midió y esperó en todo momento a El Melli, que no tuvo más opciones que la voluntad y las ganas en un trasteo tan largo como deslavazado.

Diego Peseiro no se encontró nunca cómodo con su primero, un novillo codicioso y con genio, que se revolvía con presteza con el que no consiguió acoplarse. Con el manso tercero, todo un toro por hechuras, se lució al torear de capa y con las banderillas. En el último tercio derrochó pundonor y ganas con un toraco feo y brusco que soltaba la cara constantemente, dejando ver oficio y no poca disposición, paseando finalmente una merecida oreja al matar con eficacia y contundencia.

FICHA DEL FESTEJO:

Sábado 23 de septiembre de 2023. Plaza de toros de Algemesí (Valencia). Primera de feria. Lleno.

Novillos de Dolores Aguirre, muy bien presentados pero de poco juego.

Diego Peseiro (de botella y oro), cuatro pinchazos, aviso y estocada baja (silencio); y estocada entera (oreja).

Germán Vidal “El Melli”, de perla y oro, estocada entera muy contraria (oreja); y estocada entera (silencio).