Deportistas, feministas y españolas: ¿Por qué no protagonizan el cartel del 8-M de Irene Montero?

El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, parece haberse equivocado con su el cartel promocional del 8_M, a tenor del agrio debate que incendia las redes en los últimos días. Su protagonista es Kathrine Switzer, la primera mujer en correr un maratón con dorsal. La icónica imagen en la que varios corredores intentan expulsar a la atleta del Maratón de Boston en 1967 protagoniza el cartel promocional acompañado del lema “Por ser mujeres”.

Hoy lanzamos el cartel del @InstMujeres con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Hay muchas formas de ser mujeres, pero a todas nos unen situaciones y desigualdades que vivimos #PorSerMujeres.



Frente a los que luchan para que seamos más desiguales, alianza feminista. pic.twitter.com/vM1haaZoit — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) February 23, 2021

En principio, parece una protagonista adecuada: Logró correr el maratón de Boston en 1967 a pesar de estar prohibido para las mujeres y desde entonces su dorsal 261 se ha convertido en un símbolo de la lucha por la Igualdad. Sin embargo, con la polémica Ley Trans sobre la mesa, cuyos artículos en materia deportiva supone para muchas mujeres el fin del deporte femenino, la imagen de una mujer expulsada de una competición resulta desafortunada para muchos usuarios, que han mostrado su malestar en Twitter y han vuelto a cargar una vez más contra el Ministerio de Igualdad.

Un cartel muy representativo de lo que queréis hacer con las mujeres aprobando la ley trans, echarlas de sus propias competiciones 😡 — Bárbara (@Brbara81299273) February 23, 2021

Pero el debate no se queda ahí y esta no es la única crítica al polémico cartel. Son muchos los usuarios que afean a la ministra Montero el hecho de haber recurrido a una imagen de 1967 como si desde entonces la mujer no hubiera recorrido un largo camino hacia la Igualdad y, no son menos, los que consideran un desprecio que la protagonista elegida como símbolo del 8-M no sea una deportista española.

Supongo que no había nada más cercano en el espacio ni en el tiempo. — ☣️ Pato 🇬🇮 (@erganjaman) February 23, 2021 Y tiene que ir usted hasta el extranjero para buscar una mujer que nos represente,desde luego su ministerio es un fracaso para las mujeres en este país. — yamile garcia garcia (@CanariYamile) February 25, 2021

Y tal vez no les falte razón. En la historia del deporte español hay muchas atletas, de ayer y de hoy, que desafiaron al machismo y lograron imponerse en un mundo que parecía reservado a los hombres. Estos son solo algunos ejemplos de esas atletas valientes y españolas que abrieron el camino hacia la Igualdad:

Carmen Valero

Carmen Valero

La aragonesa Carmen Valero, considerada la mejor atleta española del siglo XX, se convirtió en su época en una pionera de este deporte y en un símbolo de la lucha por ser respetada como mujer en una España en blanco y negro de rancio machismo.

Fue la primera mujer del atletismo español en disputar unos Juegos Olímpicos, los de Montreal 1976, en los que corrió las pruebas de 800 y 1.500 además de haber logrado dos títulos mundiales de cross en Chepstown (Gran Bretaña) 1976 y Dusseldorf (Alemania) 1977. Previamente, en Rabat (Marruecos) 1975, había avisado de su potencial con la medalla de bronce y en España fue intratable con un palmarés envidiable.

Tuvo que escuchar muchos insultos en sus inicios cuando salía a correr en pantalón corto para entrenarse y se enfrentó a dirigentes de la Federación Española por defender su condición de mujer.

Lili Álvarez

Lili Álvarez

Fue la primera en acudir a unos Juegos Olímpicos y brilló disciplinas tan dispares como el tenis, la equitación, el patinaje, el esquí alpino y hasta en el automovilismo. Ya retirada, apoyó activamente el movimiento mundial feminista. Se convirtió el siglo pasado, en 1924, en la primera mujer en España en acudir a unos Juegos Olímpicos. Fue en los de invierno, en Chamonix, y lo hizo en patinaje sobre hielo, un deporte en el que se inició con apenas cuatro años en Suiza. Una lesión después de acudir a los Juegos y hacer historia, le empujó a buscar nuevos retos, abriéndose a competir en otras disciplinas.

En ese mismo año, se alzó con el título en el Campeonato de Cataluña de Automovilismo, deslumbrando a todos los hombres allí presentes. Después, en 1940, ganó el Campeonato de España de Esquí Alpino, siendo expulsada un año más tarde de una competición por acusar al jurado de machista, al tener a las mujeres participantes esperando a que todos los hombres hubieran competido.

Pero sin duda como más brilló y como más se la recordará es con una raqueta en la mano. Fue la primera gran tenista española de nivel internacional, poseedora de unos 40 títulos en torneos individuales, 21 mixtos y 19 dobles. En 1931 causó una gran polémica cuando apareció con una falda-pantalón en Roland Garros, una indumentaria «escandalosa» en aquella época.

Nita Carmona

Nita Carmona vestida con la equipación del Sporting de Málaga. publñicada por el periodistas Jesús Hurtado en su blog Velezedario

El Futbol femenino avanza a pasos agigantados en España y el Consejo Superior de deportes ya ha anunciado que la temporada 2021-22, la Liga Femenina será profesional, estatus que hasta ahora solo poseían la Primera y Segunda División del fútbol masculino. Pero en otros tiempos no lo tuvieron tan fácil. “Nita” Carmona fue una de esas pioneras cuyo único deseo era jugar al fútbol. Su pasión le llevó a convertirse en un hombre en el campo y una mujer en la calle, pero no le importó. ‘Veleta’ era que el apodo que sus compañeros de equipo pusieron a Ana Carmona Ruiz, conocida desde niña como Nita, «porque para jugar se transformaba en hombre». Malagueña y de familia humilde, fue seguramente la primera jugadora de la historia de España que consiguió cumplir su sueño. Aunque fuera con engaños.

En esos tiempos estaba terminantemente prohibido que las mujeres jugaran al fútbol, ya solo ponerse un pantalón corto era una temeridad, y para poder salir al campo sin que nadie se percatara de su condición Nita se cortó el pelo y se vendaba el pecho con unas cintas de algodón para ocultar su feminidad. Entraba al campo como mujer, saltaba al césped como hombre y luego salía otra vez como mujer. Cambiaba como una veleta, de ahí el apodo. Tras varias denuncias, la jugadora fue castigada por “alteración del orden público”: le raparon el pelo y fue encarcelada. También sufrió arresto domiciliario.

Falleció joven, recién cumplidos los 32 años y nadie pudo evitar que fuera enterrada con con las camisetas del Sporting de Málaga y del Vélez FC en presencia de muchos jugadores y compañeros que compartieron con ella partidos y alineaciones prohibidas.

Ana María Martínez Sagi

María Martínez Sagi

Sus pensamientos guiados por la rebeldía contra lo convencional y lo tradicional la llevaron, en los años 30, a ser una figura pionera en el atletismo, la literatura y el periodismo y, además, en el activismo a favor de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Junto al impacto poético que tuvo, también fue considerable su actividad deportiva en Cataluña. Su colaboración en el semanario La Rambla le concedió otro título de pionera. Josep Sunyol i Garriga, diputado de Esquerra Republicana y fundador del periódico deportivo en el que Sagi colaboró de 1929 a 1937, llegó a la presidencia del Fútbol Club Barcelona en 1935 y la nombró directiva. Sagi sería la primera mujer en la historia que presidiera un club de fútbol. Además, destacó en las más variadas disciplinas deportivas, llegando a obtener una medalla de oro en lanzamiento de jabalina en el primer Campeonato Nacional de Atletismo femenino, en 1931.

Su preocupación por la participación política de la mujer le llevó a embarcarse en giras de conferencias por todo el país en las que “difundía que la mujer obtuviera una cultura tanto física o del deporte como espiritual, si de verdad quería conseguir la emancipación”.

Edurne Pasaban

Edurne Pasaban alcanza el Shisha Pangma y completa los 14 «ochomiles»

La alpinista española entró en la historia del montañismo al coronar el Shisha Pangma en mayo de 2010 y convertirse en la primera mujer en hollar la cima de los 14 ‘ochomiles’ del Himalaya. El primero fue el Everest en 2001 y durante nueve años mantuvo una carrera frenética que la enfrentó a la coreana Oh Eun-Sun. Su gesta fue transmitida al mundo en el programa de ‘Al filo de lo imposible’.

Ana Carrasco

Ana Carrasco.

Todo un ejemplo de como triunfar en un mundo que parece reservado a los hombres. Nacida en Murcia en 1997, debutó en 2013 en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría de Moto3 y se convirtió en la mujer más joven en competir en una prueba de esta competición. Con 20 años hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar una prueba mundial de motociclismo.

Miriam Gutiérrez, ‘La Reina’

La campeona de Europa de boxeo Miriam Gutiérrez

Todo un ejemplo de la lucha por la dignidad de la Mujer. No solo ha logrado triunfar en un deporte que parecía vetado a las mujeres sino que ganó un combate aún más duro lanzando un gancho contra la violencia de género. Es la Reina dentro del ring. La boxeadora, 7 veces Campeona de España y campeona de Europa de la categoría (EBU) mantenía intacto, hasta el pasado mes de noviembre -que cayó ante la irlandesa Katie Taylor en el combate del peso ligero por las cuatro coronas oficiales de boxeo (AMB, FIB, OMB y CMB)- su palmarés de 13 combates y otras tantas victorias, cinco de ellas por KO antes del limite, desde su debut profesional en 2017. A sus 37 años, Míriam es todo un ejemplo de constancia, respeto y sacrificio.

Pero la Reina, antes de ganar el campeonato en el ring, tuvo que librar una batalla fuera de este. Sufrió la violencia de género en sus propias carnes. Miriam llegó al boxeo por una paliza, la que le dio su marido estando ella embarazada de 8 meses y que provocó el nacimiento prematuro de su hija. El apoyo de su familia, amigos y entrenador le ayudaron a dar el último gancho a los malos tratos. Ahora Miriam Gutiérrez colabora, gracias a la Fundación Jero García, con otras mujeres que están pasando por una situación similar “para abrirles los ojos y decirles que se puede”.

Guadalupe Porras

La arbitra Guadalupe Porras JUNTA DE EXTREMADURA 27/01/2021

Hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar en la máxima categoría del fútbol español, como juez de línea en un Mallorca-Eibar en agosto de 2019. Es la única árbitra en la Primera División masculina (con funciones de juez de línea o asistente del VAR) y el pasado 29 de octubre se convirtió en la primera española que pitaba (como linier) en un partido oficial internacional de hombres: concretamente, el Lask-Ludogorets de Europa League (resultado final: 4-3), en la terna del colegiado principal, Xavier Estrada Fernández.