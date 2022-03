Secuestro, chantaje sexual, corrupción...: sale a la luz el origen criminal de la fortuna de Roman Abramovich

No corren buenos tiempos para el todavía dueño del Chelsea. El cerco a Roman Abramovich se estrecha y su situación en los últimos días se ha agravado considerablemente. Este sábado la Premier League emitió un comunicado en el que anunció la destitución del magnate ruso como dueño del Chelsea e incluso algunas de sus propiedades han sido incautadas por el gobierno británico. El gobierno británico además congeló los activos del empresario ruso en el país por una suma que asciende a 15 mil millones de libras esterlinas. Entre las consecuencias por las sanciones, el club no puede vender entradas para partidos, su tienda oficial está cerrada y no puede comprar, vender ni hacer contratos a jugadores.

Además, el Gobierno británico pretende usar su mansión para acoger refugiados ucranianos y se ha visto envuelto en un sonoro escándalo por su relación secreta con Alexandra Korendyuk, una modelo y estrella televisiva de origen ucraniano.

Pero por si esto fuera poco, una investigación de la BBC ha descubierto nuevas evidencias sobre los tratos corruptos con los Roman Abramovich amasó su inmensa fortuna. El todavía dueño del Chelsea ganó miles de millones después de comprar una compañía petrolera del gobierno ruso en una subasta amañada en 1995. Abramovich pagó alrededor de 250 millones de dólares (227 millones de euros) por Sibneft, antes de volver a venderlo al gobierno ruso por 13.000 millones de dólares en 2005 (12.000 millones de euros).

Robo de un tren con combustible

La investigación ha sacado a la luz un documento de cinco páginas que permanecía en los archivos de las agencias policiales rusas y en ellos se revela que Abramovich tuvo su primer problema con la justicia en 1992, cuando robó un tren cargado de combustible para venderlo después. Según han comunicado los abogados del millonario ruso a la BBC, el incidente fue simplemente un malentendido, pero un jefe de policía de Moscú emitió una orden de arresto contra él antes de que el caso desapareciera sin dejar rastro.

El multimillonario ruso ya admitió en un tribunal del Reino Unido que realizó pagos corruptos para ayudar a que el acuerdo con Sibneft despegara. Fue demandado en Londres por su ex socio comercial Boris Berezovsky en 2012. Abramovich ganó el caso, pero describió ante el tribunal cómo la subasta original de Sibneft fue manipulada a su favor y cómo le dio a Berezovsky 10 millones de dólares (9 millones de euros) para pagar a un funcionario del Kremlin. BBC ha obtenido un documento que se cree que fue sacado de contrabando de Rusia. La información fue entregada al programa por una fuente confidencial, que asegura que copió en secreto los archivos que las agencias policiales rusas tenían sobre Abramovich.

El documento dice que el gobierno ruso fue estafado en el acuerdo de Sibneft, una afirmación respaldada por una investigación parlamentaria rusa de 1997. El documento también asegura que las autoridades rusas querían acusar a Abramovich de fraude. “Los investigadores del Departamento de Delitos Económicos llegaron a la conclusión de que si Abramovich pudiera ser llevado a juicio, habría enfrentado acusaciones de fraude... por parte de un grupo delictivo organizado”.

Chantaje sexual y secuestro

El exfiscal jefe de Rusia, que investigó el trato en la década de 1990, Yuri Skuratov, no conocía el documento secreto, pero confirmó muchos de los detalles sobre la venta de Sibneft. Dice que los archivos policiales sobre Abramovich se trasladaron al Kremlin y que el presidente detuvo la investigación. “La investigación fue detenida por el presidente Yeltsin... Skuratov fue destituido de su cargo”. Skuratov fue despedido después de la publicación de un video sexual en 1999 y asegura que fue víctima de una operación para desacreditarlo a él y a su investigación.

Abramovich permaneció en el círculo íntimo del Kremlin cuando Vladimir Putin llegó al poder en 2000. El documento contiene detalles de otra subasta amañada dos años después, que involucró a una compañía petrolera rusa llamada Slavneft. Abramovich formó una sociedad con otra firma para comprar Slavneft, pero una compañía china rival planeaba ofertar casi el doble. Muchas personas poderosas, desde el Kremlin hasta el parlamento ruso, habrían salido perdiendo si los chinos ganaran la subasta. El documento dice que un miembro de la delegación china fue secuestrado cuando llegaron a Moscú para la subasta. “CNPC, una empresa china, un competidor muy fuerte, tuvo que retirarse de la subasta después de que uno de sus representantes fuera secuestrado al llegar al aeropuerto de Moscú y liberado solo después de que la empresa declarara su retiro”. La historia del secuestro está respaldada por fuentes independientes que desconocían el documento que ahora ha visto la luz.

Los abogados de Abramovich han declarado a la BBC que el todavía dueño del Chelsea no tenía conocimientos de esta acción y aseguran que estas acusaciones “no tienen fundamento”. Por si acaso, el dueño de los “Blues” ha decidido poner tierra de por medio y ha huido en su “jet” privado con destino a Rusia.