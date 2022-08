La ciencia se apunta al “zumba”: así afecta a tu peso y salud mental, según los investigadores

El “Zumba” no es solo una de las clases más divertidas del gimnasio sino también una de las más recomendables y efectivas. Científicos de la Universidad de Granada (UGR) demostraron que un programa de ejercicio de cinco semanas, basado en la disciplina “Zumba Fitness”, mejora la calidad de vida en trabajadores inactivos, especialmente el aspecto emocional, y que la mayoría de estas mejoras se mantienen incluso hasta 2 meses después de dejar la rutina.

La investigación, publicada en Health Education Journal, valoró la repercusión en la calidad de vida de los participantes a corto y medio plazo. La calidad de vida es un concepto amplio que abarca diversos aspectos: social, emocional, estado físico, dolor corporal, funcionamiento físico, vitalidad, salud mental y estado de salud general.

Beneficios del Zumba probados científicamente FOTO: mimetatusalud.com larazon

Más de 400 calorías

Pero no son los únicos. Innumerables estudios han demostrado los beneficios de este deporte. En otra investigación realizada por la universidad de Wisconsin que evaluó el impacto de una sesión promedio de Zumba, se comprobó que en una clase de aproximadamente 39 minutos de duración, se queman hasta 400 calorías y que la frecuencia cardíaca puede elevarse hasta un 79% de la máxima, lo que indica que se trata de una actividad de intensidad moderada a alta.

Estos datos revelan que el Zumba es una actividad ideal para quemar grasas e incrementar la capacidad aeróbica, y que produce un gasto calórico elevado en cada sesión de ejercicio.

Además, en una investigación reciente se comprobó que la práctica del Zumba, unas dos veces por semana, colabora en la reducción de la presión arterial y triglicéridos en sangre y produce una leve reducción en el peso corporal, al cabo de 12 semanas. Logrando una buena adherencia en personas que presentan sobrepeso y/o síndrome metabólico.

Disminuyen los dolores corporales

La práctica de Zumba, según la investigación publicada en Journal of Sport and Health Research y en Journal of Sport Cience and Medicine, aporta beneficios en cuanto a la disminución del IMC, perímetros de cintura y cadera, grasa corporal y presión arterial. Al mismo tiempo, produce una mejora de la resistencia cardiovascular, la fuerza y los estados psicológicos de autopercepción. También destaca que los practicantes de esta actividad disminuyen sus dolores corporales, tanto en intensidad como en la frecuencia en la que los padecen. Por último, afirmar que cuando la actividad se realiza con monitor y en grupo, produce mayores beneficios que cuando es realizada en casa siguiendo un DVD.

Estos son los principales beneficios del zumba fitness:

1. Se lleva a cabo un trabajo aeróbico de intensidad.

2. Mejora el sistema circulatorio y cardiovascular.

3. Ayuda a prevenir la diabetes

4. Con la realización de estos ejercicios mejoramos la coordinación.

5. Aumenta la flexibilidad de nuestro cuerpo.

6. Se quema una gran cantidad de calorías, por lo que permite la bajada de peso.

7. Fomenta la sociabilidad y mejora la salud mental