¿Puede afectar el ejercicio intenso a nuestra memoria?: Esto dice la ciencia

La ciencia ha demostrado que el ejercicio físico no es solo indispensable para nuestro cuerpo sino también para nuestro cerebro. Sin embargo, los investigadores advierten que los resultados son muy diferentes según la intensidad.

Dar un paseo, hacer yoga o practicar taichí, incluso si es solo durante 10 minutos, es suficiente para generar un impacto inmediato en tu memoria. Un equipo de investigadores de la Universidad de California comprobó que solo esos minutos de actividad física ligera eran suficientes para potenciar la conectividad cerebral y para ayudar a las personas a distinguir entre recuerdos muy similares.

10 minutos es suficiente

Los académicos lograron medir el impacto inmediato del ejercicio haciéndoles una resonancia magnética a los participantes en el estudio justo después de haber hecho un poco de ejercicio. Lo que querían era confirmar si el ejercicio tenía un impacto sobre los mecanismos del cerebro para procesar los recuerdos.

Si bien ya se sabía que el ejercicio mejora en general la memoria y potencia la plasticidad del hipocampo, este estudio revela cuánta intensidad y duración son suficientes para generar esos efectos. Según los investigadores, estos hallazgos demuestran que ese efecto es inmediato en la memoria a corto plazo y se genera a partir de apenas 10 minutos de actividad física ligera.

Otra investigación publicada en el Proceedings of the National Academy of Sciences comprobó que el ejercicio físico aeróbico practicado de forma regular aumenta la memoria y la capacidad de aprendizaje debido a que permite la liberación de hormonas que mejoran la memoria. Las hormonas llamadas “factores de crecimiento” son liberadas al realizar ejercicio y se han vinculado directamente a la salud cerebral.

Peor a más intensidad

Ahora, un grupo de investigadores estadounidenses que se propuso explorar estas cuestiones con mayor profundidad ha descubierto que el ejercicio más intenso no siempre es mejor para la memoria de una persona.

Los expertos de Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, descubrieron que las personas que realizan actividades regulares moderadas a menudo tienen una mejor memoria “episódica” que aquellos que ejercitaron más rigurosamente.

Esto significa que recuerdan mejor eventos específicos. Al mismo tiempo, sin embargo, descubrieron que la práctica regular de ejercicio más intenso aumentaba la memoria espacial de una persona, lo que le permitía recordar mejor los lugares.

Los hallazgos, que fueron publicados en informes cientificos, sorprendió a los expertos, quienes señalaron que, en general, “se cree que el ejercicio más intenso se correlaciona con una memoria más fuerte y una mejor función cerebral en general. Este estudio destaca que diferentes niveles de actividad pueden afectar diferentes partes del cerebro y por lo tanto tienen diferentes impactos.

“La actividad física puede beneficiar tanto el bienestar físico como el mental. Diferentes formas de ejercicio: aeróbico frente a anaeróbico, correr frente a caminar, entrenamiento de intervalos de alta intensidad frente a ejercicio de resistencia, etc. – tienen un impacto diferente en el estado físico”, explicaron los autores del estudio en la publicación.

Y después de afirmar que, “por ejemplo, correr puede afectar significativamente la fuerza de las piernas y del tronco, pero solo afecta moderadamente la fuerza de los brazos”, los investigadores señalaron que “los beneficios mentales de la física de la actividad podrían diferenciarse de la misma manera”.

Jeremy Manning es profesor asistente de ciencias psicológicas y del cerebro en Dartmouth, y argumentó que “la salud mental y la memoria son fundamentales para casi todo lo que hacen los seres humanos en su vida diaria”. “Nuestro estudio intenta sentar las bases para comprender cómo diferentes intensidades de ejercicio físico afectan diferentes aspectos de la salud mental y cognitiva”, dijo.

Para el trabajo, los investigadores recolectaron datos de 113 usuarios de FitBit, un reloj inteligente que monitorea la frecuencia cardíaca y otros indicadores de salud y movimiento. Cada uno compartió con los autores del artículo sus datos de estado físico del último año rastreados por el dispositivo. Además, realizaron pruebas de memoria y respondieron encuestas sobre su salud mental.

Cuatro horas pruebas de memoria incluyeron memorizar una lista variada de palabras, mirar un video corto y responder un breve cuestionario después, estudiar tarjetas didácticas que simulaban aprender un idioma extranjero y memorizar el lugar donde se colocaron los objetos pequeños en un espacio.

Salud cognitiva

A juzgar por investigaciones anteriores, el equipo de Dartmouth esperaba que el grupo de ejercicios más intensivos se desempeñara mejor en todos los tipos de memoria que sus compañeros. Pero ese no fue el caso: las personas cuyo ejercicio principal en el último año se describió como “moderado” se desempeñaron mejor en estas pruebas que sus pares que participaron en un entrenamiento más excesivo en las pruebas de resistencia.

Otro trabajo publicado recientemente y realizado por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh halló que el ejercicio moderado a lo largo del día era más valioso que las breves ráfagas de actividad física intensa para las personas mayores que buscan mantener su cerebro en forma.