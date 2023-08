Un Atlético entregado a Griezmann

El Atlético se entregó a Griezmann sin disimulo en el segundo tramo de la temporada pasada y acabó siendo el mejor equipo de la Liga en la segunda vuelta, un equipo al que daba gusto ver, alejado del estilo clásico vinculado al Cholo Simeone. Todo giraba alrededor del francés, que había sido también el mejor jugador del Mundial, aunque los focos solo apuntaran a Messi y a Mbappé.

Antoine Griezmann fue el principal impulso para la mejoría del Atlético. Y había sido también uno de los principales problemas en la primera mitad del curso, aunque no fuera responsabilidad suya ni del entrenador sino de su contrato. La imposibilidad de contar con su mejor jugador a tiempo completo para que no cumpliera el número de partidos fijado en el contrato con el Barcelona para que la cesión se convirtiera en un traspaso obligatorio por un precio que el Atlético no estaba dispuesto a pagar. Una vez arreglada su relación contractual, Griezmann lideró a su equipo y, de repente, todo en los rojiblancos comenzó a encajar.

Una de las primeras decisiones del club esta temporada es devolverle al francés el «7» que había lucido Joao Félix durante los últimos años. Y entregado a Griezmann espera seguir el paso de los últimos meses de la temporada pasada. El cambio de número de Antoine ha hecho que Saúl también recupere el «8» que le pertenecía hasta que se fue cedido al Chelsea. Todo eso más la recuperación del escudo tradicional, aunque no lucirá en la camiseta hasta la próxima temporada, hacen que el Atlético recupere la normalidad. Esa normalidad en la que nadie discute el trabajo de Simeone, el entrenador que ha devuelto al Atlético de Madrid a la élite española y europea. Aunque en el continente lleva demasiado tiempo sin brillar.

El reto para el Atlético es volver a ser ese equipo capaz de competir por todo, algo que no ha sido capaz de hacer desde que ganó el título en 2021. Y para eso ha contratado a cuatro defensas, algo que ha echado en falta en las últimas temporadas. Cuando más defensas ha utilizado, cuando ha jugado con cinco en el fondo, es cuando más variedad le ha faltado y cuando más lesiones ha sufrido. Savic y Giménez han sido lo que más han sufrido lesiones recurrentes, pero ahora es Reinildo el que lleva meses apartado por la lesión que sufrió en el derbi contra el Real Madrid.

Para solucionar esas carencias han llegado cuatro defensores, dos centrales, Soyuncu y Mouriño; un lateral izquierdo, Javi Galán; y un jugador capaz de actuar en cualquier sitio, Azpilicueta, que se ha convertido en un elemento fundamental.

Pero las sorpresas en la pretemporada han llegado por los laterales, donde Simeone ha readaptado a Rodrigo Riquelme para jugar por la derecha y a Samuel Lino para jugar por la izquierda, en el terreno por el que ha transitado en los últimos años Yannick Carrasco. Son dos jugadores ofensivos, acostumbrados a jugar más arriba, y Riquelme incluso ha cambiado de banda porque lo habitual en el Girona era verle arrancar desde la izquierda. Pero esa idea habla de la evolución del Cholo Simeone hacia un juego más ofensivo, como demostró en el final del curso pasado.

Para completar el equipo al Atlético solo le falta contratar a un mediocentro que permita dar descanso a Koke ahora que se ha ido Kondogbia. Pero más importante que las llegadas son las salidas. Especialmente la de Joao Félix, al que ni siquiera se ha asignado un número. El futuro del portugués es una incógnita.

«Nuestra idea es contratar a un centrocampista que refuerce esta zona del campo, así como cerrar la salida de al menos dos jugadores que nos permitan contratar a un centrocampista y equilibrar nuestro coste de plantilla dentro del control económico de la Liga», explicaba hace unos días el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín.