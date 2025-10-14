Una deportista española, último fichaje de Onlyfans

Convertirse en deportista profesional ya de por si es complicado, hacerlo sin dinero es prácticamente imposible. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan cientos de atletas que buscan fondos a la desesperada para lograr su sueño. Y la venta del material personal o para adultos se postula ya como la principal línea de financiación para ellos. La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchos deportistas que ha visto como posar desnudos les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha.

En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. La estrella de voleibol brasilkeña Key Alves, el oro olímpico Matthew Mitcham, la piloto Rennee Gracie o la ex estrella del Charlton Madelene Wright dan fe de sus suculentos beneficios y algunas reconocen que ahora son millonarias. Sin embargo, para otros atletas se ha convertido en la única vía para financiar sus entrenamientos o desplazamientos a las competiciones.

Este es el caso de la surfista vasca Alazne Aurrekoetxea que ha decidido seguir los pasos de la asturiana Lucía Martiño y unirse a esta plataforma. Aunque eso sí, solo compartirá información estrictamente deportiva, tal y como ha anunciado a través de sus redes sociales. Un fichaje que se enmarca dentro de la nueva estrategia de la plataforma para limpiar su imagen y unirse al mundo del deporte.

Entrenamientos, viajes...

"Agradecida de contar con este nuevo patrocinador para esta temporada, que me apoyará en mis competiciones, entrenamientos y viajes. Onlyfans se une a mi camino deportivo y en esta plataforma, compartiré contenido exclusivo 100% deportivo:

Sesiones de surf, entrenamientos, competiciones y viajes", se puede leer en el mensaje publicado por la surfista en Instagram.

Alazne Aurrekoetxea se suma así a otros deportistas del panorama nacional que se han unido a la plataforma como la también surfista Lucía Martiño o el esquiador Joan Verdú, en una estrategia de OnlyFans por patrocinar a deportistas fuera del circuito de primer nivel.