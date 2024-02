Mundial de Waterpolo: Estados Unidos desactiva a España en semifinales (11-9)

Otra vez Estados Unidos frenó a España. La selección buscaba su quinta final de un Mundial, pero se topó con el "Team USA" y cayó por 11-9. Estados Unidos no es el equipo inalcanzable de anteriores campeonatos que coleccionaba oros con una facilidad pasmosa. Está en proceso de renovación, pero España estuvo lejos de su verdadero nivel y eso supone dar demasiadas ventajas a las yanquis. Un mal comienzo fue un lastre excesivo para el equipo de Miki Oca que se jugará el bronce con el perdedor del Hungría-Grecia.

España compareció con una mochila demasiado pesada porque el tramo inicial del primer cuarto fue un monólogo de las estadounidenses. Con una defensa muy activa y un ataque vertiginoso marcaron en sus dos primeras posesiones y ampliaron las distancias hasta un alarmante 3-0. España tenía a las lanzadoras desenfocadas, las boyas estaban desenchufadas y el equipo resultaba extrañamente vulnerable. España era una selección frágil. El equipo de Miki Oca sobrevivió gracias a un gol de Elena Ruiz y a que las estadounidenses desaprovecharon varias oportunidades para dejar la semifinal casi sentenciada.

Ashley Johnson, la portera del "team USA", dio las únicas sensaciones de fragilidad en el segundo cuarto porque hasta entonces lo había parado casi todo. Y lo siguió parando luego. La selección resurgió gracias a los lanzamientos de jugadoras secundarias. Hubo tres goles de tres jugadoras diferentes, Pili Peña, Isabel Piralkova y Nona Pérez, que permitieron a España equilibrar la semifinal. Pero Estados Unidos recuperó su plan de partido con aparente facilidad. Su waterpolo iba a una velocidad superior. Eso provocaba expulsiones y en las superioridades no perdonaban. Mediado el partido ofrecían un notable 5/8 con una jugadora de más y en el comienzo del tercer cuarto aumentaron la ventaja que llegaron a tener de inicio (8-4).

España no encontraba soluciones en ataque hasta que apareció el brazo de Elena Ruiz. Dos misiles suyos reflotaron al equipo, pero hacía falta algo más y tenía que suceder en el otro lado de la piscina. La defensa, sobre todo en inferioridad, no generaba problemas a las estadounidenses. Cada ataque con una más era casi gol para el equipo de Adam Krikorian. Al final del tercer cuarto estaban en un escandaloso 8/11 y España seguía tres abajo con ocho minutos por delante (10-7). La diferencia no era definitiva, pero la evolución de ambos equipos en la piscina sí. Estados Unidos selló un 8/12 en superioridad; España, 4/12. La semifinal, de principio a fin, estuvo en manos de Estados Unidos.

España, favorita en la semifinal ante Italia

España e Italia han llevado trayectorias muy diferentes en Doha. El equipo de David Martín ha resuelto sus cuatro partidos (Sudáfrica, Croacia, Australia y Montenegro) con autoridad. Los transalpinos han agonizado en los dos últimos (13-12 a Estados Unidos y 11-10 a Grecia) para alcanzar las semifinales. El duelo (14:00, Teledeporte) es una repetición del que hace apenas un mes cruzó a ambas selecciones a las mismas alturas en el Campeonato de Europa. En Zagreb ganó España (7-4). "El desarrollo del campeonato demuestra que lo que estamos haciendo tiene mucho mérito. A la gente le puede parece que es fácil llegar a semifinales y no es así. El nivel es muy alto, tenemos que tener un nivel máximo de concentración, porque cualquier rival te puede pintar la cara y creo que esto le da más valor a lo que está haciendo este equipo los últimos años", asegura David Martín.

La segunda semifinal medirá a Croacia, que se deshizo de Serbia en cuartos de final, con Francia, que dio la gran sorpresa del torneo al eliminar a Hungría, que defendía su título Mundial en Doha.