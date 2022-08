Ponen fecha a la retirada de Fernando Alonso

Cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine de F1 dos temporadas más, la sorpresa saltaba en el Gran Circo tras anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin. El piloto asturiano conducirá para el equipo inglés en sustitución de Vettel, que anunció su retirada la pasada semana. Se trata de un contrato renovable año a año y su compañero será Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, el multimillonario Lawrence Stroll.

Desde Alpine aseguran que ofrecieron a Alonso un contrato de un año con opción a un segundo en función de su rendimiento pero el asturiano lo rechazó. “Es difícil predecir el futuro pero Fernando ya tiene unos años. Así que ofrecimos un trato de uno más uno. Y comentamos con Fernando que, ‘mira, si el año que viene a estas alturas estás rindiendo al mismo nivel, claro que te llevamos. Y eso podría haber continuado”, asegura Otmar Szafnauer, jefe de equipo.

En definitiva, Alpine quería un asiento para Oscar Piastri, y no confiaba en el rendimiento de Fernando por su edad. Al final, el equipo francés se quedó sin los dos pilotos y deberá buscar el compañero de Esteban Ocon para 2023.

Damon Hill, campeón de la F1 en 1996 ha analizado en su podcast F1 Nation las decisiones de Fernando Alonso y, aunque está convencido de que todavía quedan varios años hasta que el español abandone la Fórmula 1 se ha atrevido a poner fecha a su retirada.

El momento de la retirada

El episodio de esta semana es la primera parte de un nuevo especial ‘Ask Damon’, en el que el campeón mundial de Fórmula 1 de 1996 responde preguntas de fans de todo el mundo. Tras la decisión de Fernando Alonso de firmar un contrato de varios años con Aston Martin a la edad de 41 años, Hill ha explicado cómo los pilotos de carreras saben cuándo es el momento de retirarse del deporte y cuándo supo él que era el momento de detenerse. “Hay que recordar que Fangio, empezó tarde y ganó incluso siendo muy mayor (logró su quinto título en 1957 a los 46 años). Demostró unos nervios de acero y una habilidad increíble, que es lo mismo que atesora Alonso”, afirmó.

“Creo que estar en el Gran Circo depende de si te gusta o no. Si tienes suficiente energía y te mantienes en buena forma, ¿Por qué no? ¿Por qué no seguir adelante? Voy a elegir un número... ¿Cuándo se va a retirar Fernando Alonso? Pienso que se retirará cuando tenga 44 años”, advirtió en el podcast ‘F1 Nation’.

El ex campeón del mundo se retiro con 39 años pero fija el adiós de Alonso en 2025.