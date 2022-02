Neymar se harta del PSG: este es su plan

Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las peores temporadas de Neymar Jr. No solo por las lesiones sino también por su actitud y por el nivel demostrado cuando ha estado disponible para Mauricio Pochettino.

El brasileño ha pasado a un tercer plano por detrás de Leo Messi y Kylian Mbappé y le llueven las críticas en París. Desde el inicio de la temporada, Neymar se ha convertido el más señalado de tridente ofensivo de los parisinos y los detractores de brasileño siguen en aumento. Tras la derrota ante el Rennes el pasado mes de octubre, el exjugador del equipo galo Edouard Cissé hablaba sin tapujos sobre la situación que vive el club desde la llegada de su ‘10′ y cargaba con dureza contra el brasileño. “En París le dieron las llaves y le dejaron hacer lo que quisiera. En un momento se perdió. Es un gran jugador, nada que decir, pero se ha convertido en un mocoso mimado y obliga a todo”, apuntó sin tapujos el exfutbolista.

En el club, las críticas tampoco arrecian. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ha abierto la puerta para que se negocie la marcha de Neymar Jr si llegara una buena oferta por él. Desde el club francés ven que el brasileño está en caída libre y ya no demuestra las cualidades de otras temporadas. El penalti fallado ante al Nantes lo han colocado de nuevo en el disparadero y el brasileño no aguanta más y ya deja entrever su salida.

Su planes de futuro

Santos, FC Barcelona, Paris Saint-Germain y... un futuro que apunta a la MLS antes de volver a Brasil. Este es el plan de vida deportiva de Neymar Jr según confesó en los micrófonos del podcast Fenómenos. Neymar todavía tiene contrato con el PSG hasta el final de la temporada 2024/25, cuando ya tendrá 33 años, pero no descarta forzar su salida y en el PSG parecen más que dispuestos a abrirle la puerta.

“Tengo muchas ganas de volver a jugar en el Santos. Lo que realmente echo de menos es jugar en el pueblo, Dios mío, aquel estadio maravilloso”, reconocía. Eso sí, su entrada al fútbol del continente americano se plantea hacerla a través de Estados Unidos y la MLS. “También tengo muchas ganas de jugar en Estados Unidos, al menos una temporada... Es un campeonato corto. Tienes tres o cuatro meses de vacaciones...” , reconoció desvelando la totalidad de su plan de salida.

Una polémica que viene de lejos

El brasileño pondría así fin a su temporada más polémica y es que, el descontento viene de lejos. Neymar está muy lejos de su mejor estado de forma y hay un malestar creciente desde hace meses en las altas esferas del club parisino por las sospechas de que Neymar no está llevando una vida privada demasiado ejemplar. El brasileño llegó tarde a la pretemporada de los parisinos debido a la Copa América, ahora está lesionado y, hasta la fecha, no ha tenido una gran actuación en lo que llevamos de curso. Regresó de sus vacaciones fuera de forma y más rebelde de lo habitual, lo que unido a los constantes rumores sobre sus salidas nocturnas mantienen encendidas todas las alarmas. La preocupación es tal que, según informaban desde Francia el propio Mauricio Pochettino se vio obligado a hacer indagaciones sobre estos rumores en el vestuario.

Sus polémicas vacaciones de Navidad con muletas, póker y rodeado de modelos añadieron más leña el fuego. El brasileño aprovechó que estaba recuperándose de su lesión para ampliar sus vacaciones en su tierra natal, algo que tampoco fue bien visto en París. La crítica más dura llegó por parte de un exfutbolista del PSG Jérôme Rothen, que siempre habla claro. “¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador, que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene, en comparación con otros años, una proporción de goles y asistencias por debajo?. Es menos eficiente. Envejece, gana kilos sin parar, no tiene la forma adecuada de vida. Cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25 y cuando haces tonterías te pones en riesgo en todo”, apunta Rothen sobre la situación de Neymar.

Lo que está claro es que el brasileño, que sólo ha disputado 16 partidos esta temporada, ya no es feliz en París y ha activado su plan de salida.