La dura confesión del futbolista gay Josh Cavallo: “Temo por mi vida”

Josh Cavallo, quien el año pasado se convirtió en el primer jugador abiertamente gay en el fútbol profesional masculino, dice que sueña con representar a Australia en la Copa del Mundo de este invierno, pero se ha preguntado si estaría seguro en Qatar.

En una entrevista exclusiva con Sky Sports, el joven de 22 años también reveló que había recibido mensajes de apoyo de personas como Zlatan Ibrahimovic y Antoine Griezmann después de salir del armario y expresó su creencia de que otros atletas profesionales seguirán su ejemplo. Pero entre las reacciones positivas a su anuncio también ha habido negativas, incluido el hecho de que, para hacer realidad su ambición de jugar para su país en la Copa del Mundo, Cavallo tendría que estar preparado para jugar en un país donde los derechos de las personas homosexuales simplemente no existen.

Nueve meses después de convertirse en el primer futbolista masculino conocido de alto nivel en declararse gay, el mediocampista del Adelaide United, Josh Cavallo, habló con Tim Thornton sobre su vida desde el anuncio y cómo su decisión ha ayudado a inspirar a otros.

Amnistía Internacional dice que las mujeres y las personas LGBTQ+ continúan enfrentando discriminación en Qatar y que la censura ha aumentado en el período previo a la Copa del Mundo, pero cuando le preguntaron si estaría dispuesto a viajar al país para el torneo, Cavallo dijo: “Me gustaría Definitivamente ir a la Copa del Mundo, sí. Quiero mostrar que está bien para todos. No solo está bien para Josh Cavallo porque es un futbolista y está protegido, quiero que esté bien para la gente común”.

¿Quiero que mi vida esté en peligro?

“Pero me preocupa -añadió-. Si represento a Australia en la Copa del Mundo, y estoy presionando por eso, sería un honor, pero al mismo tiempo, las leyes chocan. Quiero hacer algo realmente bueno en mi carrera. Siempre soñé con jugar para mi país en la Copa del Mundo, pero ¿quiero que mi vida esté en peligro?”.

Cavallo, quien fue internacional con Australia en el nivel U19 pero aún no ha sido llamado a la selección absoluta, agregó: “Es difícil y un poco triste. Es difícil elegir que quieres hacer. Hay muchas personas de esos países que tienen que escapar solo para poder vivir libremente y ser ellos mismos. Espero que esto cambie en el futuro porque no está bien como está yendo ahora. Es algo que podemos definitivamente dar la vuelta”.

Pero a pesar de las barreras que quedan para Cavallo y otros jugadores en su posición, el jugador del Adelaide United dice estar encantado con la reacción que ha generado su anuncio en octubre de 2021 de que es gay. “Honestamente, ha sido increíble ver cómo reaccionó el mundo y básicamente me dio un gran abrazo”, dijo. “No me di cuenta del impacto que mi historia tendría en millones y millones de personas en todo el mundo. Se siente como si fuera hace mucho tiempo, se siente como hace cinco años para mí porque ahora vivo mis días tan plenamente. Ha sido absolutamente increíble. Estoy muy feliz y orgulloso de mí mismo de poder ayudar mejor a estas personas y hacer evolucionar el juego.” Cavallo dice que recibió la asombrosa cantidad de 700.000 mensajes en los primeros 30 minutos de su anuncio y, aunque comprensiblemente no pudo responder a todos, dice que hubo algunos que naturalmente se destacaron.

“Obviamente, los mensajes de las estrellas del fútbol, tus íconos como Zlatan Ibrahimovic, Griezmann y Lingard fueron increíbles. Cuando era más joven, me despertaba para verlos jugar temprano en la mañana, así que es agradable ver a estos atletas heterosexuales acercarse y decir: ‘Oye, Josh, está bien”.

Ahora el futbolista aspira, según sus palabras a ser “el modelo a seguir que no tuve”.