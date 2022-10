Adiós a la WAGs, llegan las FADs: así son las hijas más influyentes de los futbolistas

Gafas de sol oversize, jets privados, ropa de diseño, fiestas y vacaciones interminables... y un nombre que comparten con un futbolista muy famoso. No, no estamos hablando de las WAGs sino de la FADs, las hijas de los futbolistas son ahora el verdadero foco de atención. Sus seguidores son legión y, en algunos casos, incluso ganan más que sus millonarios padres.

Muchas de las mujeres de futbolistas tuvieron que pasar momentos duros antes de pasar de una economía ajustada a la riqueza, del anonimato a la fama. Sin embargo, las FAD nacieron en mansiones multimillonarias y crecieron montando a caballo, asistiendo a las escuelas más elitistas del mundo o tomando el sol en Dubai.

Y ahora comparten sus fabulosas vidas en internet y se embolsan grandes cantidades de dinero.. Si sus padres fueron criticados por sus excesivas nóminas, sus hijas influencer ganan en algunos casos más que ellos y casi sin esfuerzo. Michael Owen, de 42 años, ganaba 12.000 euros a la semana jugando para el Liverpool en la década de 1990, pero su hija de 19 años, la estrella de Love Island Gemma Owen, puede ganar más de 1.200 euros por cada por segundo por cualquier video de TikTok de 30 segundos y se ha convertido en la heredera del deporte como la chica más codiciada de Gran Bretaña.

“Lo interesante de los FAD es que la mayoría de su audiencia no tiene idea de quiénes son sus padres”, afirma en el Daily Mail Sara McCorquodale, fundadora de CORQ, un servicio de pronóstico de tendencias digitales.

“Las personas con muchos seguidores como estas chicas, pueden fácilmente ganar más 35.000 euros por un video de TikTok de 30 segundos o una tarifa de 15.000 euros por realizar un viaje de prensa”, agrega Sara.

Estas son las “Fads” más influyentes del momentos que logrado meter un gol por toda la escuadra en las redes sociales:

Gemma Owen (19 años)

Hija del que fuera futbolista de Liverpool y Real Madrid.

Tiene 2,1 millones en Instagram y 1 millón en TikTok. Gemma fue la concursante más joven en Love Island de este año, dejando la villa con un nuevo novio, el pescadero Luca Bish. Gemma firmó recientemente un contrato de seis cifras para convertirse en el rostro de la marca de moda Pretty Little Thing y gana 60.000 euros por una publicación patrocinada en Instagram. La puedes ver montando a caballo o presumiendo de lujosas vacaciones en Dubái y Portugal.

Es jinete internacional de doma de Gran Bretaña y compitió en el Campeonato de Europa de 2021. También es propietaria de un negocio y lanzó su marca OG Beachwear a principios de este año.

Matilde Mourinho (26 años)

Su padre es José Mourinho (ex entrenador del Real Madrid, Chelsea, Manchester United y Spurs, ahora en A.S. Roma). Tiene casi 50.000 seguidores en Instagram. Obtuvo el título de Máster en Bellas Artes por la Universidad de Buckingham y en diciembre de 2020 lanzó su propia firma de joyas ‘made in Portugal’ y ganó el premio a la marca emergente del año en los premios Professional Jeweler Awards.

María Guardiola (21 años)

Hija del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. Es modelo, influencer y estudiante de moda que ha realizado prácticas para Victoria Beckham, Dior y Helmut Lang. Tiene casi 500.000 seguidores en Instagram, y más de 1.300 en TikTok. En España causa furor con cada nuevo post. También es embajadora de la organización benéfica del técnico catalán, la Fundación Guardiola Sala. Deslumbra a sus fan con diminutos biquinis con lo que promociona marcas de trajes de baño como iBilovesyou. El año pasado se le vinculó con el futbolista Dele Alli.

Carla Ginola (28 años)

Es hija de David Ginola (centrocampista francés que jugó en Newcastle, Spurs, Aston Villa y Everton, apareció en “I’m A Celebrity” en 2021. Tiene 445.000 seguidores en Instagram, 226.000 en TikTok. Es modelo e influencer (aunque prefiere presentarse a sí misma como ‘directora de comunicaciones digitales’ en LinkedIn). Estudió Negocios Internacional en la Universidad de Regent en Londres. Ha colaborado con importantes marcas de moda como Zadig & Voltaire e Intimissimi. Su prometido Adrien Rosenpick, también es un modelo e influencer con más de 111.000 seguidores.

Hollie Shearer (27 años)

Hija de Alan Shearer (capitán de Inglaterra y delantero del Newcastle United). Tiene 66.700 en Instagram y 343.800 en TikTok.

Es influencer y modelo para marcas como Pretty Little Thing, Hollie también está trabajando en su carrera musical, que ella describe como ‘country pop’. Su versión de “Leave Right Now de Will Young” ha tenido casi 900.000 reproducciones en Spotify. Ha estado saliendo con la estrella de rugby de Inglaterra Joe Marchant desde marzo.

Alicia Scholes (21 años)

Alicia Scholes FOTO: Instagram La Razón

Su padre es Paul Scholes (centrocampista de Inglaterra y Manchester United). Tiene 116.000 seguidores en Instagram y 44.700 en TikTok.

Alicia es jugadora profesional de netball, juega de centro y de lateral en la selección sub-21 de Inglaterra y en equipos como el Manchester Thunder y el London Pulse. También dirige el Scholes Gym con sede en Manchester y gana dinero con acuerdos de patrocinio con empresas de ropa deportiva como Gymshark. Es popular por sus vídeos de entrenamientos.

Mia Carragher (18 años)

Hija de Jamie Carragher (defensor del Liverpool). Tiene 87.300 en Instagram y 51.800 en TikTok.

Es una exitosa modelo, bailarina y cantante que estudia en la Tring Park School for Performing Arts de Londres y ha aparecido en cortometrajes. Fue contratada por un buscador de talentos de Los Ángeles cuando tenía solo 13 años y está representada por la principal agencia de Londres, United, además de haber firmado con la prestigiosa Select Model Management.

Arrasa con sus rutinas de baile en TikTok y publicando fotos en Instagram de sus posados para marcas como Cricket y Ellesse.

Lilly Ella Gerrard (18 años)

Su padre es Steven Gerrard (capitán de Inglaterra y centrocampista del Liverpool). Tiene 197.000 seguidores en Instagram y 67.100 en TikTok.

Es modelo e influencer y , según la prensa inglesa, sale con el hijo del jefe del cartel de drogas irlandés, Lee Byrne. Ya ha firmado acuerdos con la marcas Boohoo, No Bra Clique, la gama de ropa deportiva Ari o la marca de pijamas The Sleepover Club. Es habitual verla a bordo de un jet privado o de fiestas en Ibiza.