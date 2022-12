La brutal respuesta de Figo a Joan Baldoví por meterse con él, Bertín Osborne, Rivera o Javier Negre

Una foto ha sido se ha convertido en uno de los temas virales. En ella, en primer plano se ve al ex futbolista del Real Madrid, Luis Figo, al torero Juan José Padilla y detrás famosos como Bertín Osborne o Francisco Rivera. Todos ellos estaban en la inaguración de primer parque comercial, Nasas Nigrán, del grupo López Real Inversiones 21 en el parque empresarial Porto do Molle, en Nigrán.

Fue una reunión nunca vista de famosos en una fiesta a lo grande para dar la bienvenida al nuevo centro comercial. Más de mil personas y un espectáculo lumínico navideño que se consiguó utilizando120 drones. Un despliegue con el que se quería dar la bienvenida al nuevo centro comercial que pretende revitalizar la zona. Según informa el Faro de Vigo, en el acto, José Luis López Fernández, presidente y propietario del grupo inversor, fue quien dio la bienvenida a todos los asistentes, mientras que el director general de la promotora, José Antonio García-Agüera aseguró que Nasas Nigrán había llegado “para quedarse toda la vida”. Según el alcalde de Nigrán, Juan González, la inversión es 60 millones de euros y supone 350 empleos directos más 150 indirectos. “Consolida a Nigrán como motor económico del sur de Galicia”. Desde restaurantes de comida rápida, como un McDonald’s, hasta tiendas de deporte como el Decathlon o de construcción como Leroy Merlin forman parte ya del centro comercial.

Eso fue lo más importante para los medios de Galicia, sin embargo, en el mundo global en el que vivimos es complicado saber cómo se va a desarrollar una noticia por las redes y en qué va a terminar. La foto de los famosos empezó a circular por Twitter y con eso, llegaron los comentarios de todo tipo, como no puede ser de otro modo en la red social. Sin reparar en qué consistía la foto ni en su contexto, llegaron también, como por lo visto tampoco puede ser de otro modo en la red social, los que se metían con los protagonistas y los que hacían bromas con ellos.

Uno de ellos ha sido Joan Baldovi, diputado de Compromis, que en su biografía de Twitter, se define también como maestro y alguien que defiende los intereses de los valencianos y valencianas en el Congreso. “A un hombre que viene del pueblo, nadie hace bajar la cara.”, escribe.

Al ver la foto, escribió: “La caspa”.

Y Luis Figo, que hace tiempo que decidió que no iba a cortarse en las redes sociales, le ha contestado: “Diputado la caspa la veo en tu calva, alguna que sale en la foto a producido más de 500 puestos de trabajo en Nasas, Nigrán. A ver se aprendes a hacer algo igual. INÚTIL”, escribe en su Twitter.

A partir de ahí, no ha habido, por ahora, más interacción entre el político y el ex jugador de fútbol, pese a las múltiples reacciones que la respuesta de Luis Figo ha provocado en la red social. El portugués no ha querido dejar pasar el comentario y ha pasado, como hacía en el césped, al ataque.