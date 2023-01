El equipo que vuelve a la carga con Luis Enrique: ¡Es el favorito!

El técnico de 52 años ni siquiera tuvo en sus manos la opción de renovar como seleccionador español. La Federación optó por un cambio después de que España fuera apeada del Mundial de Qatar por Marruecos. Desde entonces, se ha rumoreado mucho sobre su futuro y todo hace indicar que Luis Enrique se inclina por tomar las riendas de un club; siendo el Atlético de Madrid, la Juventus y el Manchester United los grandes favoritos para hacerse con sus servicios. Sin embargo, Brasil no se rinde y ha vuelto a contactar con el asturiano para convertirse en el recambio de Tite.

La primera opción de Brasil siempre fue Pep Guardiola. Sin embargo, su elevado salario y que haya renovado con el Manchester City hasta 2025, han hecho que quede descartado para el cargo. Tampoco será su nuevo seleccionador Carlo Ancelotti, que descartó públicamente esa opción. Aunque Brasil contactó con él, no se moverá del Real Madrid, si el conjunto blanco no le echa, hasta que expire el vínculo que les une en 2024.

Ahora, tras muchas especulaciones, todo apunta a que el el ex seleccionador de España es, hoy por hoy, la primera opción para reemplazar a Tite.

El primero de la lista

Según adelanta el diario Sport, Brasil habría llamado a Luis Enrique para saber si estaría interesado en hacerse cargo de la ‘canarinha’. El presidente de la Federación brasileña de fútbol, Ednaldo Rodrigues, quiere que el próximo seleccionador no sea brasileño y el que tiene ahora entre ceja y ceja es Luis Enrique. La elección del nuevo entrenador de Brasil tendría que solucionarse en el próximo mes, ya que en marzo Brasil vuelve a jugar y para ese día debería tener ya nuevo entrenador. No se descarta que para esa cita, si todavía no hay un entrenador definido, se pudiera hacer cargo un seleccionador interino, como podría ser el de Brasil sub-21.

Sin embargo, el fichaje del asturiano no será tarea fácil y no solo por que el ex seleccionador nacional prefiera entrenar un club sino por la oposición de muchos jugadores brasileños que prefieren a un técnico nacional.

“No estoy de acuerdo y creo que es una falta de respeto a los entrenadores brasileños considerar contratar a un entrenador extranjero para nuestra selección. Creo que tenemos entrenadores capaces de hacerse cargo de la selección brasileña en este momento y hacer un buen trabajo, como: Rogerio Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho y Dorival Jr. Traer un entrenador extranjero no es garantía de que seremos campeones del mundo. Sobre todo porque si fuera cierto, yo creo que al seleccionador extranjero le gustaría ser campeón del mundo para su país y hacer feliz a su nación, que su selección ciertamente necesita más que Brasil, porque solo somos cinco veces. Los extranjeros sin duda también son muy buenos entrenadores, pero la Selecão es nuestra, de la nación y tiene que ser dirigida por alguien que tenga sangre brasileña corriendo por sus venas”, afirmaba hace un mes Rivaldo. Una opinión con la que coinciden la mayoría de los internacionales.

Centrado en su nuevo reto

De momento, Luis Enrique hace oídos sordos a los cantos de sirena y sigue centrado en su último reto: se ha inscrito por tercera vez en la Cape Epic, una carrera de BTT y suele compartir sus entrenamientos a través de redes sociales.

La competición va del 19 al 26 de marzo. Esta no es la primera vez que el ex seleccionador disputa este torneo. Ya lo ha hecho en dos ocasiones anteriores por lo que sabe a la dureza que se enfrenta. En 2013 lo hizo acompañado de su buen amigo Juan Carlos Unzué terminando en el puesto 285 de la general y en la posición 85 de la categoría Máster.