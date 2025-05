Álvaro Benito tiene la receta para que el Real Madrid gane al Barcelona el Clásico

El ex futbolista es rotundo en su apuesta por Arda Güler como titular en detrimento de Rodrygo. "Podría a Güler de titular por muchos motivos. El primero es que Rodrygo no está bien. No está con un rendimiento bueno como para ser titular. Luego porque el chico se lo ha ganado estos últimos partidos y porque puede aportar juego interior y último pase". Describe a Güler como "un jugador fino, que juega rápido y que ve el juego rápido. El Real Madrid necesita un jugador que sea claro, que juegue a dos toques y que sea capaz de superar líneas de presión. Creo que es un elemento que le ha faltado al Real Madrid y que lo puede recuperar con Güler". Para él, el joven turco es la pieza que puede cambiar la dinámica del equipo blanco, aportando claridad en la circulación y la capacidad de romper la presión azulgrana.