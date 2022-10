El nuevo vídeo de la mano del Inter-Barcelona que da la razón al árbitro: ¡no es penalti!

El Barcelona perdió en Milán, contra el Inter, su segundo partido de la Champions, pero lo que sienten ahora los aficionados y el club y periodistas es rabia por las decisiones arbitrales que, consideran, les perjudicaron. “Estoy cabreado e indignado por la situación que hemos tenido que vivir, es una injusticia. Los árbitros deberían hablar y explicarse, no entendemos nada. Es cierto que hemos despertado tarde, hemos tenido unos últimos 30 minutos buenos, les hemos embotellado, pero nos ha faltado dinamismo. No hemos materializado las ocasiones”, decía Xavi intentando resumir el partido.

El Barcelona no dio la talla durante muchos minutos y ahora está obligado a ganar el próximo miércoles, en el Camp Nou al Inter. Es el cuarto partido de la Champions y ya es una final absoluta para los de Xavi Hernández, que esperaban haber obtenido un resultado algo más positivo en el choque del miércoles. El gol de Pedri dio esperanza, pero duró lo que tardó en ser anulado por mano de Ansu Fati en el rechace del portero. Después llegó la jugada más polémica de todas, la mano en el área del Inter, ya cerca del minuto 90. El balón, un minuto después se marchó fuera y fue entonces cuando se vio al árbitro hablando con el VAR para decidir si Dumfries había dado a la pelota con la mano y si ese penalti tenía que ser señalado.

Todo parecía indicar que sí, que era penalti y que el colegiado y el VAR cometen un grave error de bulto que perjudica gravemente al Barcelona y que le mete en una situación súper complicada. Tras el fracaso del año pasado en la Champions no puede permitirse caer otra vez en la fase de grupos. Sería un golpe casi mortal al proyecto de Xavi Hernández.

Pero se ha visto una imagen nueva, que acerca mucho el zoom y en la que se puede apreciar algo que no se vio en las imágenes que se estuvieron dando durante el partido. Por la nueva imagen sí que parece que la pelota, antes de dar en la mano del jugador de Inter, le da en la cabeza, lo que podría suponer, entonces, que viene de un rebote y que, por tanto, no se tiene que señalar penalti. Según esta versión, el árbitro tendría razón en su decisión y las quejas del Barcelona no tendrían sentido.

Proteste más o no el Barcelona, tenga razón o no la tenga, el resultado ya no tiene solución y ahora depende de los futbolistas y del entrenador cambiar el rumbo en la Champions. Se están empezando a quedar sin tiempo para remontar. El partido contra el Inter es decisivo y después espera el Real Madrid, en el primer Clásico de la temporada en el Bernabéu.

Los dos últimos encuentros del Barcelona han sido decepcionantes. Contra el Mallorca, en LaLiga, lo salvó un remate pegado al palo de Lewandowski, pero en Milán, el delantero polaco pasó inadvertido durante los noventa minutos y el Barcelona, demasiado pendiente de Dembélé, naufragó en ataque.