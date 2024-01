Xavi Hernández justifica su decisión: "Es muy cruel... eso no pasa en ningún otro club"

El anuncio del adiós de Xavi Hernández tras la humillante derrota del FC Barcelona ante el Villarreal sigue generando un gran debate. "Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. He pensado en el club, en el presidente, en Deco y sobre todo en los jugadores, que necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación. Así, sin más. Pensándolo con mi mujer, con mi hermano, con el staff... con naturalidad. No quiero ser un problema para el Barcelona, es lo último que quiero ser. La gran solución pasa por dejar de ser entrenador el 30 de junio. Lo he ido meditando. Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento" afirmaba el técnico blaugrana tras una cumbre celebrada nada más concluir el encuentro.

Su marcha deja un sinfín de dudas en el barcelonismo sobre quien será su sucesor, si Xavi aguantará hasta la fecha anunciada o por qué aplazar su salida hasta el 30 de junio y no hacerlo ahora. Hoy el entrenador del FC Barcelona ha vuelto a justificar su decisión y ha señalado la presión insoportable que se sufre en el banquillo del Barça.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha afirmado en la previa del partido de LaLiga contra Osuna que quiere que los cuatros meses que le quedan en el cargo "sean los mejores" y que así se lo ha hecho saber a sus jugadores.

"Necesitamos una reacción. Los futbolistas tienen que dar un paso adelante, y lo saben, dependemos mucho de que ellos estén inspirados", dijo Xavi, quien destacó que algunos de ellos le hicieron "emocionar" por su reacción tras conocer que no seguiría al frente del equipo la próxima temporada.

La visita de Osasuna será el primer encuentro desde el anuncio del técnico de Terrassa: "Afronto el partido con más responsabilidad, si cabe, porque todavía nos jugamos mucho. Sigo con la máxima ilusión y con la máxima energía. Me ha liberado un poco a nivel personal, pero estoy motivadísimo y así se lo he hecho saber a los futbolistas".

Por eso, Xavi reclamó "unidad" y el apoyo de la afición para "competir" ante un rival que es "una roca defensivamente", en un momento muy delicado para el club y para el equipo.

"Estamos más vulnerables en defensa y el rendimiento como equipo ha bajado. El nivel futbolístico no es el adecuado, por eso mi decisión de no seguir. Llegué aquí en uno de los momentos más difíciles de la historia y creo que no se valora suficiente nuestro trabajo. A principio de temporada ya tenía decidido no seguir", explicó.

"Te hacen sentir que no vales"

Xavi insistió en que el "desgaste" llega porque "te hacen sentir que no vales a diario", que eso le ha pasado "a todos los entrenadores" que se han sentado en el banquillo azulgrana y que también le pasará "al próximo". "No se disfruta, parece que aquí te juegues la vida a cada momento, y esto no esto no es calidad de vida. Es cruel, y eso no pasa en ningún otro club", reflexionó.

Pese a todo, Xavi no descarta volver a entrenar algún día al Barcelona: "Ya he dicho que el Barça me tendrá para lo que necesite, pero pienso que ahora no me necesita".

El egarense insistió en que es "un hombre de club" y que por eso se adaptó a la difícil situación económica que impidió reforzar la plantilla como él quería: "Y creo que se han sentado unas bases muy buenas para el futuro para el entrenador que venga".

Sobre si ese entrenador debe ser el mexicano Rafa Márquez, Xavi recordó que es su "amigo" y lo disculpó por haberse postulado en el cargo el mismo día que él anunció su adiós.

"Igual se sacaron sus palabras de contexto, pero es lícito y natural que él se esté preparando para poder entrenar un día al Barça", concluyó.

¿Cuánto cobra Xavi Hernández y hasta cuando tenía contrato?

La consecución de la Liga y la Supercopa llevó al club a anunciar el pasado septiembre la renovación del técnico hasta 2025 con opción a un año más y con un considerable aumento de sueldo.

La leyenda blaugrana cogió las riendas del club en 2021. Xavi regresaba a casa con un salario anual de 3'9 millones de euros por temporada, lo que suponía 325.000 euros al mes, 75.000 euros semanales y 15.000 euros diarios.

Sin embrago, la renovación de su contrato supuso un considerable aumento de sus emolumentos. Según adelantó RAC1, con el nuevo acuerdo hasta 2025 con opción a un año más, el técnico blaugrana doblaba su sueldo. Pasaba a cobrar ocho millones brutos, además de cuatro kilos a repartir para el staff. 12 millones de euros brutos en total . Una razón de peso para continuar hasta el 30 de junio y negociar una salida pactada con el club.

Xavi Hernández es una leyenda del FC Barcelona. El actual técnico azulgrana permaneció durante 17 temporadas -más los años como canterano- en el club, en las que lo ganó todo. 8 Ligas, 6 Supercopas de España, 4 Champions, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes que lo convierten en una de las grandes instituciones del Barça.

Después de marcar una época como jugador quiso hacerlo como entrenador pero las tensiones en Can Barça y el pésimo nivel demostrado por el equipo lo colocaron en el disparadero. Con el adiós anunciado de Xavi comienzan a sonar los primeros nombres para el banquillo blaugrana pero aún queda por ver como reaccionará el equipo el resto de la temporada.