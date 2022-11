La respuesta más sorprendente de Luis Enrique sobre su ropa interior

Luis Enrique ha vuelto a stremear, porque es su rutina en el Mundial y se lo pasa fenomenal. Tiene relación directa con los aficionados y se le ve sincero y relajado, mucho más que con los periodistas.

Ha asegurado que puede que no repita alineación contra Alemania: “Nunca repito alineaciones porque tengo muchos jugadores buenos y, si lo hiciera, no gestionaría bien la plantilla que tengo. Hemos demostrado que confiamos en todos los que están aquí, aunque habrá gente que se quede sin jugar y se lo hemos dicho. Sería muy ridículo que tirara piedras sobre mi propio tejado, y además se nos juzga por los resultados, y esta es la mejor forma para convencer al jugador”, ha asegurado.

Dice que los futbolistas tienen que aceptar ser suplentes: “Lo único que puedo asegurar a los jugadores es que los voy a tratar con cariño y respeto, pero saben que esto es la élite del fútbol. Todos se merecen jugar, pero esto es la alta competición y ellos lo han de asumir con la naturalidad que tienen estas situaciones. Los jugadores imprescindibles son aquellos que suman en cualquier situación, un jugador que no juega casi nada puede ser tan importante como el que marca un gol en una final”

Y luego ha contado qué van a hacer el día de partido contra Alemania: “Haré deporte a baja intensidad y después nos sentaremos a analizar el partido y ya daremos la charla a los jugadores en base a claves breves en ataque y defensa y las situaciones de juego que se puedan encontrar en el partido. Será dos horas antes del partido y después de la merienda”.

Y ha asegurado que no es supersticioso: “No soy supersticioso ni tengo un ritual antes de un partido importante. Si lo hemos preparado bien, damos la charla y estamos tranquilos y positivos, lo que tenga que ser será. Desde jugador me lo he tomado con la alegría que tiene este tipo de partidos y competiciones”.

Acerca de la polémica sobre la vestimenta de la selección, lo ha aclarado: “No debí de explicarme bien con el tema de la equipación. Había riesgo de confusión por el hecho de que los dos pantalones eran azules. Hablamos con la Federación y quedamos en jugar todo de rojo. Viendo las fotos de los jugadores tras el partido ante Costa Rica, queda bien y está más relacionado con los colores de España. De todas formas, no tendría problema en jugar con la primera equipación tal y como se presentó”.

Ha hablado de Mourinho: “Tuve a Mourinho en mi primer año en Barcelona. Siempre tuve una relación muy cercana con él. A todos nos sorprendió ver al nivel que llegó. Cuando se marchó Robson y vino Van Gaal, él era el único que a la hora de discrepar le decía su idea. Sigo teniendo contacto con él, su intérprete es muy amigo mío y me consta que le ha dado recuerdos y me cae muy bien José Mourinho”.

Una de las preguntas más peculiares es que tipo de calzoncillo usa. Y ha respondido que tanga.

También ha respondido acerca de la polémica que rodea a Qatar: “La organización en cuanto a infraestructuras es excepcional. Nuestra residencia no tienen ningún lujo, aunque podáis pensar lo contrario porque los jugadores ganan mucho dinero. Toda la polémica que rodea al Mundial hemos decidido abstraernos, todos estamos a favor de respetar los derechos humanos, pero también hay una manera de verlo positivamente de aportar visibilidad y un cambio. Eso es lo que intentamos”