El título que une a Marcelo y Gento

Marcelo acaba contrato este año y salvo sorpresa mayúscula, no va a seguir en el Real Madrid. Cumple 34 años en unos días, pero su nivel no llega al de Benzema o Modric y ya durante las últimas temporadas ha perdido el papel de titular en el equipo. Mendy es el lateral izquierdo y la temporada que viene lo va a ser Alaba, a quien la llegada de Rudiger le llevará a la banda. Marcelo ya no tiene sitio en un equipo al que ha dado todo y que, a su vez, también le ha dado todo.

Esta temporada ha sido una larga despedida y a Marcelo se le ha tratado sin crítica, agradeciéndole los servicios prestados, que han sido muchos y de mucha calidad. Tardará mucho el Madrid en encontrar un lateral izquierdo con tanto peso en las victorias del equipo. Tenía gol, tenía llegada y tenía facilidad para sacar la pelota cuando el rival apretaba a los centrocampistas. Además de un talento excepcional.

Al final, Marcelo ha sumado una larga carrera en el Madrid, al que llegó en 2006 y se va a despedir haciendo historia. Con LaLiga conquistada suma 24 títulos y alcanza o supera los que sumó Gento, el mito del Madrid, que murió en mitad de la temporada. No hay mayor homenaje que ganar la Liga que él tantas veces ganó.

Según el Real Madrid, Gento sumó también 24 títulos porque a sus 6 Copas de Europa, 12 Ligas, 1 Copa Intercontinental, 2 Copas de España, 2 Copas Latinas suma una Pequeña Copa del Mundo, que se jugaba en Venezuela en los años 50. El Real Madrid suma dos títulos: uno en 1952, cuando también jugó el Millonarios de Di Stéfano y otra en 1956, ya con Di Stéfano en el conjunto blanco y con Gento. De ahí que en las estadíticas del club blanco, Gento sume 24.

Con la Supercopa de España lograda en enero, Marcelo sumó su título número 23. Con LaLiga hace el 24 (4 Champions, 4 Copa Mundiales de Clubes, 3 Supercopsa de Europa, 6 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 5 Supercopa de España). Había un modo de resolver el empate que dan las cifras del Real Madrid: ganando al Manchester City por dos goles el próximo miércoles y ganando después la final de Champions contra el Liverpool o el Villarreal).

Consiga o no los 25 títulos, la huella que deja Marcelo en el Real Madrid perdurará para siempre. Ancelotti se lo encontró en plenitud en su primer año y su salida en la segunda parte de la final de Lisboa fue fundamental para volcar el partido hacia el área rojiblanca y después, para marcar en la prórroga el tercer tanto del partido. Ahora, el entrenador italiano ha convivido con un Marcelo distinto: “Puedo destacar de él que ha sufrido porque no ha jugado mucho, pero sigue siendo un profesional fantástico. Siente el peso de ser el capitán y en el aspecto profesional es muy alto. Se ha entrenado siempre bien y ha sido un capitán perfecto. Merecía más minutos, pero así es el fútbol. Siempre que ha jugado ha cumplido y va a cumplir en los próximos partidos. Todo mi respeto como jugador y persona porque además va a ser el jugador con más títulos en el club”, decía Ancelotti antes del partido contra el Espanyol.

Marcelo ha dicho que se ve con ganas de seguir jugando y tiene que decidir qué hace. Es un jugador que se puede fichar sin tener que pagar traspaso y seguro que hay equipos interesados en hacerse con un futbolista con talento y con experiencia. No está para correr la banda, pero sí para mostrar diferencias en espacios cortos.