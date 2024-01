Una golfista trans gana una plaza en un prestigioso "tour" para potenciar el deporte femenino: "¡La chufla golfa no cesa...!"

Una golfista transgénero ha logrado asegurarse su lugar en un prestigioso circuito, diseñado específicamente para brindar "oportunidades de crecimiento" a las jugadoras. Hailey Davidson, de 30 años, que nació en Escocia pero ahora vive en Florida, lleva mucho tiempo aspirando a convertirse en la primera mujer transgénero en obtener una tarjeta del circuito de la Ladies Professional Golf Association (LPGA), y ha dado un paso más hacia su objetivo.

Davidson ganó el NXXT Women's Classic en Mission Inn Resort and Club cerca de Orlando, Florida. Una victoria que da acceso al Epson Tour, que otorga exenciones a sus cinco mejores jugadoras.

El Epson Tour es el circuito clasificatorio para la LPGA, la Tour Card a la que Davidson aspira. El LPGA Tour eliminó en 2010 el requisito de que los golfistas fueran "mujeres al nacer" y la noticia de victoria ha provocado un gran escándalo en redes sociales, donde muchos destacan que Davidson "está robando" el sitio a una jugadora al poder golpear la pelota más lejos que una mujer biológica".

El LPGA Tour eliminó el requisito de que los golfistas fueran "mujeres al nacer" en 2010 pero lo cierto es que, tal y como denuncian las jugadoras, la presencia de Davidson como mujer trans elimina uno de esos puntos de una mujer cisgénero.

La ironía de la victoria de Davidson es que las exenciones se introdujeron específicamente como una forma de potenciar el deporte femenino al ofrecera las golfistas la posibilidad de competir en el Epson Tour y proporcionar "oportunidades de crecimiento profesional incomparables para las golfistas".

Davidson promocionó su victoria en X y escribió: 'Finalmente pude obtener mi cuarta victoria profesional después de dos hoyos de playoffs... ¡También me llevó al primer lugar en la clasificación de la temporada por dos exenciones del Epson Tour!

"Pero lo más importante es agradecer absolutamente a todos los que me han apoyado, desde mis compañeros competidores hasta todos ustedes, a quienes quizás haya tenido o no la oportunidad de conocer todavía". Gracias a todos por ayudarme a superar cualquier odio y hacerme sentir amado”.

Davidson ha declarado a Golf Week que el 'problema trans' también es una fuente de angustia para ella. 'Supongo que eso es lo que más me frustra. Si juego mal, la gente pensaría sin más que no soy buena pero si hago algo bien no será por el hecho de que puse toda mi vida en esto… sería porque soy trans", afirmó.

"Quiero asegurarme de que todo lo que hago sea positivo hasta el punto de que la gente no pueda decir nada negativo. No me pararé en el primer hoyo diciendo 'Oh, soy Hailey'. Soy la chica trans.' Si surge, surge".

Hailey Davidson, de 30 años, parece estar en camino de convertirse en la primera mujer transgénero en obtener una tarjeta del LPGA Tour después de calificar para el Epson Tour.

En agosto de 2022, la madre del tenista Andy Murray, Judy Murray, dijo que la posición de Davidson era completamente injusta con otras mujeres biológicas.

'No es justo en absoluto. Proteger el deporte femenino. Escuche los hechos, los científicos y los médicos. Esto está mal", tuiteó.

Murray fue uno de los usuarios en las redes sociales que comentaron sobre el hecho de que Davidson bien podría ganar su tarjeta de la gira LPGA. Davidson ha desestimado las críticas a su participación en deportes femeninos calificándolas de "transfobia".

Aunque los mejores golfistas masculinos normalmente pueden golpear la pelota más lejos que sus contrapartes femeninas, Davidson afirma que la mayoría de las críticas sobre su competencia en el circuito femenino son transfóbicas y no un diálogo real sobre el deporte. "Golpeo la bola con mucha menos fuerza desde la transición" asegura.

Sin embargo, eso no le ha servido para evitar un críticas que también han sonado en España." Golfista transgénero, varón. Gana el torneo femenino de Florida. Podrá participar en un prestigioso circuito diseñado para ofrecer "oportunidades de crecimiento" para las jugadoras. Le ha quitado ese puesto a una mujer. La chufla golfa que no cesa", se puede leer en el mensaje publicado por la plataforma feminista "Contra el borrado de las mujeres" en su perfil de "X".

El debate parece no tener fin.