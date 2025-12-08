Los 2 fichajes en los que trabaja el Real Oviedo en busca de la salvación

El Real Oviedo, en puestos de descenso, aunque solo a un punto de la salvación, buscará reforzarse en el mercado invernal con ese objetivo. Para ello tratara de aprovechar su conexión con el Pachuca para cerrar los fichajes de Elías Montiel y de Ousamma Idrissi, ex del Sevilla y del Cádiz, de cara al segundo tramo de la temporada.

El Real Oviedo y el Pachuca comparten propietario y eso podría llevar a ambos futbolistas al conjunto asturiano en el mercado invernal, al igual que sucedió con Salomón Rondón en verano, tal y como afirma Fox Sports.

En el caso de Elías Montiel, el futbolista mexicano de 20 años daría el salto a Europa de la mano del Real Oviedo para reforzar su centro del campo. Ousamma Idrissi, por su parte, regresaría al campeonato español para cubrir la posible salida de Hassan del conjunto asturiano en el mercado invernal.

Morcillo, la alternativa a Ousamma Idrissi que baraja el Real Oviedo

Otro extremo que ha sido relacionado con el Real Oviedo en las últimas semanas es un Jon Morcillo que termina contrato con el Albacete a final de temporada. Si bien el conjunto asturiano podría presentar una oferta por él en el mercado invernal, en caso de reclutar en sus filas a Ousamma Idrissi, esperaría al próximo verano para tratar de hacerse con el ex del Athletic a corte cero.

A favor del fichaje de Jon Morcillo juegan los 4 goles y las 3 asistencias que ha registrado el futbolista de 27 años hasta la fecha en los 17 partidos que ha jugado con el Albacete.