El intercambio de cromos en el que el Atlético de Madrid está dispuesto a incluir a Saúl

Deportes

Saúl Ñíguez tendría la intención de abandonar el conjunto rojiblanco y el cuadro colchonero no se opondrá a ello siempre y cuando la salida del centrocampista sea beneficiosa para el club. El Atlético de Madrid ya peina el mercado en busca de un sustituto para el futbolista ilicitano y se debate entre dos opciones: Rodrigo de Paul, del Udinese, y Bernardo Silva, del Manchester City.

En lo que respecta a este último, según The Times, el Atlético de Madrid vería con buenos ojos un intercambio de cromos en el que no habría intercambio de dinero. No obstante, aunque el valor de mercado de Bernardo Silva y de Saúl Ñíguez es similar, el Bayern de Múnich estaría dispuesto a pagar 80 millones de euros por este último según Radio MARCA. De ser así, el Atlético de Madrid podría hacer caja por Saúl Ñíguez y ofrecer al Manchester City unos 50 millones por Bernardo Silva. De momento, ha intentado sin éxito hacerse con Rodrigo de Paul por 40 millones.

Guardiola quiere llevar a Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid al Manchester City

A favor de la llegada de Bernardo Silva al Atlético de Madrid estaría la presencia de Simeone y que Jorge Mendes es su agente. Por su parte, la llegada de Saúl Ñíguez al Manchester City estaría avalada por Pep Guardiola, que es un enamorado del centrocampista. Saúl, además, vería mejor iniciar una nueva aventura en la Premier League que hacerlo en la Bundesliga de la mano del Bayern de Múnich.