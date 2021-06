La Real Sociedad podría llevarse a Carlos Clerc del Levante

Fútbol

Aihen Muñoz termina contrato con el cuadro txuri-urdin en 2022 y, si no renueva, el club buscará hacer caja por él este verano. De ser así, la Real Sociedad piensa en Carlos Clerc, del Levante, como recambio.

De momento, las negociaciones para la renovación de Aihen Muñoz están paradas. Si bien la Real Sociedad tiene a Nacho Monreal como lateral zurdo titular, éste tiene 36 años, por lo que quiere a un recambio de garantías. En el caso de Carlos Clerc, su situación contractual es similar a la de Aihen Muñoz. Termina contrato con el Levante en 2022 y, por tanto, su fichaje podría resultar bastante asequible para la Real Sociedad. Según el diario AS, el conjunto donostiarra sigue al defensor desde su anterior etapa en Osasuna. No obstante, por el momento, la Real Sociedad no ha movido ficha por Carlos Clerc y no lo hará hasta conocer qué es lo que acontece con Aihen Muñoz.

Además de en Carlos Clerc la Real Sociedad está interesada en Sarabia

Tras haberse visto sobrepasado por el Lille en la liga francesa, el PSG tiene previsto acometer una profunda reestructuración. Para ello hará caja por varios de sus jugadores y Pablo Sarabia es uno de los futbolistas que ha sido declarado transferible. Esto es algo que querría aprovechar, además de la Real Sociedad, Atlético de Madrid, Sevilla y Villarreal para traer al madrileño de vuelta a LaLiga Santander.

El extremo de 29 años no ha tenido la continuidad que esperaba en el PSG, entre otros motivos, por culpa de las lesiones y quiere volver a España. En lo que respecta al PSG, pese a que pagó 18 millones de euros por Pablo Sarabia al Sevilla en 2019, y pese a que podría revalorizarse en la Eurocopa, espera ingresar por él 15 millones, una cantidad bastante asequible para la Real Sociedad.