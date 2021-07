Rafa Mir gana enteros para convertirse en el nuevo delantero del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco tiene previsto sumar a un nuevo punta a su plantilla este verano. Aunque en las últimas horas se ha hablado del posible regreso de Griezmann al Atlético de Madrid, un intercambio por Saúl Ñíguez no serviría para cuadrar las cuentas del Barcelona, lo que complica la operación. A su vez, el cuadro colchonero va a hacer una importante inversión para fichar a Rodrigo de Paul al Udinese, motivo por el que maneja opciones más asequibles para reforzar su delantera. Si bien no se descarta la continuidad de Moussa Dembélé, también encaja Rafa Mir, por el que el Wolverhampton escucha ofertas.

Celta y Valencia, rivales del Atlético de Madrid en la puja por Rafa Mir

El Huesca no ha ejercido la opción de recompra de 12 millones de euros que tenía sobre él y eso es algo que quieren aprovechar varios equipos. También el Wolverhampton quiere aprovechar que ha anotado 16 goles en 39 partidos para hacer caja por él ya que termina contrato en 2022. No obstante, además del Atlético de Madrid hay más equipos en LaLiga Santander interesados en Rafa Mir. Uno de ello, el Celta de Vigo, donde su presidente reconocía: “Para nuestra forma de jugar, no todos los delanteros sirven”. “¿Encaja Rafa Mir? Hombre, claro. Encajaría para el Celta y para muchos equipos porque es un magnífico jugador. Desde que se da un nombre hasta que se puede hacer algo es un ruta dificilísima”.

No obstante, Carlos Mouriño recalcaba: “Además, él pertenece a un equipo inglés y no es fácil negociar con los ingleses. Y por otro lado, lo ha hecho muy bien y seguro que tiene equipos detrás”.

Rafa Mir, por su parte, no descarta regresar al Valencia. Así lo admitía al ser cuestionado en Twiitter por su posible vuelta al conjunto che. “Es una pena que el Valencia te haya dejado escapar. Desde siempre he dicho que eres bueno y que eres un gran delantero y así lo estás demostrando partido a partido”, le decía un seguidor.

“¡Tengo 23 años y mucho cariño al club que me formó como jugador! Veremos en el futuro”, respondía el futbolista convirtiéndose así en una opción para el Valencia.