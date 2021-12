Un histórico del programa vuelve a El Chiringuito

Edu del Val, encargado de la música de ambientación de El Chiringuito, ha regresado al programa. Josep Pedrerol recupera así a un histórico con el que ha trabajado durante años y que tuvo que tomarse un descanso por un problema de su salud.

Juanfe Sanz, que no Josep Pedrerol, ha sido el que ha dado la bienvenida a Edu del Val a El Chiringuito. Éste, por su parte, escribía en sus redes sociales junto a un vídeo: “Emocionado de volver a veros. Gracias”. “Lo primero, que Josep Pedrerol se recupere de la voz”, añadía Edu del Val.

Edu del Val ha vuelto a El Chiringuito y Borja Mazarro se ha ido

Borja Mazarro, redactor y editor del programa, anunciaba recientemente en redes sociales que dejaba El Chiringuito. Josep Pedrerol aprovechó la ocasión para dedicar un mensaje al periodista, que en su día siguió la actualidad del Atlético de Madrid.

“Termino mi etapa como redactor y editor de El Chiringuito tras 11 años”, comenzó diciendo el periodista a modo de despedida. “Un viaje maravilloso e inolvidable en mi vida. Nunca olvidaré la oportunidad que me dio Josep Pedrerol cuando aún estaba en la universidad. Gracias de todo corazón, Josep, me cambiaste la vida”, continuó Borja Mazarro.

“He aprendido, me he formado y he crecido como periodista y persona junto a toda esa familia que siempre será la mía. Me llevo compañeros y amigos para siempre, experiencias y recuerdos imborrables, los mejores años de mi vida”, agregó diciendo en otro tuit. “Muchas gracias a tod@s por haberlo hecho posible. Ahora, a por nuevos retos y aventuras”, finalizó Borja Mazarro.

Por su parte, Josep Pedrerol, contestó así a la despedida de Borja Mazarro: “Mucha suerte crack. Aquí tendrás siempre tu casa”.

Días atrás Borja Mazarro desveló que trabajaría en Okdiario y quiso agradecer a Eduardo Inda la oportunidad.