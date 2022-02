Un nuevo y sorprendente equipo de LaLiga se suma a la puja por Isco

El centrocampista de 29 años termina contrato con el Real Madrid a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. Si bien son muchos los que han sido relacionados con Isco, ninguno a movido ficha al respecto, lo que ha llevado al Betis a interesarse por él.

Noticias relacionadas Redes sociales. Ferran Torres comparte su primera fotografía con la hija de Luis Enrique

Al igual que sucede con el Sevilla, donde a Julen Lopetegui le gustaría volver a tener a sus órdenes al malagueño; a Manuel Pellegrini, que coincidió con él en el Málaga, le gustaría tenerle en el Betis. Al menos, así lo asegura Okdiario. Isco no es el único futbolista del Real Madrid que está en la órbita del conjunto verdiblanco. El equipo andaluz no descarta intentar el regreso de Dani Ceballos si el Real Madrid pone al utrerano en el mercado. Sí descartó mover ficha por él durante el pasado mercado invernal. “Dani, como hemos manifestado en muchas ocasiones, hace alarde de su beticismo y en algún momento nos cruzaremos como ya hemos dicho. Ahora no tenemos fichas libres y creo que el verano será un buen momento para volver a hablar”.

Isco podría ser otro fichaje a coste cero del Betis

Lo que resulta evidente es que desde enero es mejor momento para hablar por Isco ya que éste podría recalar a coste cero en el Betis. Así han llegado al club de las Trece Barras futbolistas de la talla de Rui Silva, Sabaly o Víctor Ruiz. Bajo esta modalidad también parece que llegará un Álex Fernández que no ha renovado con el Cádiz al conjunto verdiblanco en verano.