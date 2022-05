Lenglet podría regresar al Sevilla como recambio de Koundé

El cambio de propiedad del Chelsea ha desbloqueado la situación del conjunto inglés. El cuadro londinense podrá fichar en verano y volverá a intentar sacar a Jules Koundé del Sevilla. Consciente de que difícilmente podrá retener al galo una temporada más, el club de Nervión ya peina el mercado en busca de un recambio y la de Clement Lenglet, del Barcelona, es una de las opciones que baraja.

Pese a contar con contrato hasta 2023, tiene en el Barcelona a Gerard Piqué, a Ronald Araújo y a Eric García por delante. Además, se espera que a ellos se les sume Andreas Christensen, que llegará a coste cero procedente del Chelsea. Clement Lenglet, por tanto, no seguirá en el Barcelona y vería con buenos ojos regresar al Sevilla y seguir su carrera en LaLiga Santander.

El regreso de Lenglet al Sevilla, en manos de Koundé y de Diego Carlos

Habrá que ver qué precio pone el Barcelona al futbolista de 26 años. Y es que tras él, según Fichajes.net, también están el Everton y el Tottenham. En lo que respecta a este último equipo, su prioridad es Pau Torres, por lo que sólo se lanzará a por Clement Lenglet si no alcanza un acuerdo con el Villarreal por el internacional español. Lo mismo sucede con el Sevilla, no intentará su regreso si Jules Koundé o si Diego Carlos, al que quiere en el Newcastle, no salen del equipo. Otro fichaje que está intentando cerrar el conjunto hispalense, en este caso para reforzar su delantera, es el de Lucas Boyé.