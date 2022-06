El Atlético de Madrid ofrece un futbolista al Valencia por Carlos Soler

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el cuadro colchonero es uno de los equipos a los que el Valencia ha ofrecido al centrocampista de 25 años. Carlos Soler encaja dentro de lo que está buscando el Atlético de Madrid, aunque para abaratar su precio pretende incluir a Daniel Wass en la operación.

Simeone no cuenta con el futbolista de 33 años, que llegó al conjunto rojiblanco en enero procedente del Valencia a cambio de 2,7 millones de euros. Meses después, según el diario AS, podría regresar al club de Mestalla como parte de la operación que está llamada a llevar a Carlos Soler al Atlético de Madrid. No obstante, el Valencia no está dispuesto a rebajar en exceso el precio del centrocampista.

El Valencia ha ofrecido a Carlos Soler al Atlético, al Barcelona y al Real Madrid

Y es que, si el conjunto che ha ofrecido tanto a Carlos Soler como a José Luis Gayà al Atlético, y a otros equipos como el Barcelona y el Real Madrid, es porque necesita ingresar entre 50 y 60 millones de euros por ambos.

Al igual que estos dos futbolistas, Gonçalo Guedes termina contrato en 2023 y ha sido puesto por el Valencia en el mercado. El portugués también es del agrado del Atlético de Madrid, aunque el cuadro colchonero sólo se lanzará a por su fichaje si Yannick Carrasco, que ha sido relacionado con el Milan y con el Tottenham, termina siendo traspasado. Por el que no tiene previsto presentar una oferta el conjunto rojiblanco es por José Luis Gayà.