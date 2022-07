Balotelli se deja querer por dos equipos de LaLiga

El delantero de 31 años, que la pasada recaló en el Adana Dmirspor procedente del Monza, está abierto a cambiar de aires. Tras haber anotado 18 goles en los 31 partidos que disputó con el cuadro otomano, Mario Balotelli quiere regresar a un fútbol más competitivo. Es por ello por lo que no ha dudado en ofrecerse en LaLiga Santander, donde ha sido relacionado tanto con el Valencia como con el Cádiz.

Noticias relacionadas Bombazo. Las Palmas descarta el fichaje de Cesc Fábregas

Mario Balotelli ha reaccionado al interés de estos dos equipos preguntando a sus seguidores en redes sociales: “Fútbol + España + Mario + ¿te gustaría?”.

Mario Balotelli FOTO: La Razón (Custom Credit)

En el caso del Valencia, la presencia de Gattuso en su banquillo podría facilitar la llegada del atacante. “Mario es un talento bestial”, dijo en su día el técnico cuando coincidió con Balotelli en la selección italiana. No obstante, Gattuso señaló: “Pero me pone muy furioso cuando marca y no lo celebra. ¿Cómo se puede tener 21 años y no estar feliz en momentos como ese? En fin, si Balotelli marca, ¡yo lo celebraré por él!”. Diez años después, siempre y cuando recale en el Valencia, Gatusso podría celebrar los goles de Mario Balotelli desde el banquillo.

El Cádiz es el otro pretendiente de Balotelli en LaLiga

No lo hará si Mario Balotelli recala en el Cádiz y no en el Valencia. Con la continuidad de Lucas Pérez en el aire, y ante la posibilidad de hacer caja por Choco Lozano, el conjunto andaluz peina el mercado en busca de un nuevo delantero. Esto ha llevado al Cádiz a plantearse el fichaje de Mario Balotelli.

Una alternativa al italiano que maneja el equipo amarillo es Simone Zaza. El ex del Valencia ya fue ofrecido al equipo amarillo durante el pasado mercado invernal tal y como contamos en LAOTRALIGA. No obstante, el Cádiz terminó decantándose por Lucas Pérez. Ahora, según apuntan desde Italia, el nombre de Simone Zaza vuelve a estar sobre la mesa, aunque su ficha de 1,7 millones de euros sigue siendo un hándicap. Aún así el atacante podría rebajarse el sueldo para regresar a LaLiga Santander. Además, el Torino facilitaría la llegada de Simone Zaza al Cádiz. Habrá que ver si los andaluces le dan una nueva oportunidad en LaLiga Santander o si terminan decantándose por Mario Balotelli.