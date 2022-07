El Valencia negocia con el Atlético de Madrid por Samuel Lino

A la espera de que el de Nahuel Molina se haga oficial, el Atlético de Madrid ha cerrado hasta la fecha los fichajes de Axel Witsel y de Samuel Lino. Sin embargo, este último podría salir en calidad de cedido. Esto es algo que querría aprovechar el Valencia para ofrecer acomodo al extremo de 22 años.

Después de ser examinado en Los Ángeles de San Rafael por Simoene, el técnico italiano considera que lo mejor para que no vea frenada su progresión es que Samuel Lino salga a préstamo, preferentemente a un equipo de LaLiga. Según AS, Atlético de Madrid y Valencia ultiman una operación que Jorge Mendes buscará que llegue a buen puerto y que no incluirá opción de compra.

Samuel Lino, extremo izquierdo nacido en Santo André, disputó 99 encuentros oficiales con el Gil Vicente durante las tres temporadas que jugó para el conjunto portugués, anotando 26 goles y repartiendo 5 asistencias. El Atlético de Madrid pagó 6,5 millones de euros por su fichaje.

Samuel Lino y Arthur Melo podrían recalar en el Valencia

Además de acoger en sus filas en calidad de cedido a Samuel Lino, el Valencia podría hacer lo propio con un Arthur Melo que no entra en los planes de Allegri en la Juventus. Consciente de ello, el club de Mestalla ya habría establecido los primeros contactos con el centrocampista de 25 años. Gattuso habría dado el visto bueno al ex del Barcelona y Arthur Melo vería con buenos ojos regresar a LaLiga de la mano del Valencia.