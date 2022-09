Los dos candidatos a relevar a Quique Sánchez Flores en el Getafe

Julen Lopetegui no es el único entrenador de LaLiga Santander que está en peligro. Quique Sánchez Flores también podría ser cesado del Getafe y ya suenan José Bordalás y Marcelino García Toral como posibles recambio.

Ángel Torres, presidente del conjunto azulón, ya prescindió de los servicios de Míchel la pasada campaña en la jornada 8. Ahora, tras cuatro disputadas, el Getafe es el penúltimo en la clasificación. El equipo de Quique Sánchez Flores sólo ha sumado un punto de doce posibles al igual que el Elche y el Sevilla.

Sin embargo, el Getafe es el equipo más goleado de LaLiga Santander, lo que hace que en el Coliseum echen de menos a José Bordalás. El técnico alicantino se encuentra sin equipo desde que el Valencia prescindiera de sus servicios y podría ver con buenos ojos regresar al conjunto azulón, con el que llegó a disputar la Europa League.

Marcelino, alternativa del Getafe a Bordalás

Más complicado que con José Bordalás lo tendrá el Getafe para hacerse con los servicios de Marcelino García Toral. El entrenador asturiano, que no renovó su contrato con el Athletic para esta temporada, sueña con ser el relevo de Luis Enrique en la Selección siempre y cuando éste opte por no continuar tras el Mundial de Catar. Es por ello por lo que ha preferido no comprometerse con ningún equipo para esta temporada. Por otro lado, Marcelino García Toral es una de las opciones que baraja el Sevilla para relevar a Julen Lopetegui, lo que también complicaría su fichaje por el Getafe.