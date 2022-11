Ofrecen más de 20 millones para sacar a Chimy Ávila de Osasuna

Si bien el Sevilla parece haberse bajado de la puja por el delantero de 28 años, éste cuenta con un nuevo pretendiente. Se trata del Leeds, que está dispuesto a ofrecer cerca de 22 millones de euros para llevarse a Chimy Ávila de Osasuna.

Las frecuentes lesiones de Rodrigo Moreno, ex del Valencia, y sus problemas de cara al gol, hacen que el conjunto inglés busque reforzarse con un nuevo delantero en el mercado invernal. Si Osasuna no diera el visto bueno a su oferta, y se remitiera a los 30 millones que figuran en la cláusula de rescisión de Chimy Ávila, el Leeds se lanzaría a por Cody Gakpo, del PSV, según Estadio Deportivo.

No obstante, el atacante rojillo es su primera opción. Y es que los 6 goles que ha anotado Chimy Ávila en los 13 partidos que ha disputado Osasuna hasta la fecha no han pasado desapercibidos para el Leeds.

Chimy Ávila se planteó dejar Osasuna por una camiseta de VOX

Aunque Chimy Ávila se siente muy identificado con la afición de Osasuna, vivió un episodio desagradable con su hinchada tras lucir una camiseta de VOX. Sobre la polémica que se generó fue cuestionado el argentino en una entrevista reciente en la que señaló: “Me dio rabia. Solo lo sabe mi familia, pero he llorado algunas noches. Me defendí porque no sabía donde me metía; si hubiese querido mostrar la camiseta, me hubiese puesto de frente, no de lado. Salía al campo con público, estaba mi familia ahí, y yo me hice el corazón duro. Lo he hablado con mi mujer y agente, incluso le pedí hablar con Osasuna para salir del club. Aun así, me senté un día mientras preparaba un mate y pensé: ‘si me voy, les voy a dar la razón a quienes no me creyeron’. Entonces, me planté y defendí mi palabra, que era la verdad. Siempre lo digo: deje el colegio en séptimo grado y yo juego al fútbol, no me interesa la política. Tengo a mi familia, y se iba cada tres meses a Argentina para tener todos los papeles en regla. No defiendo ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni lo de dentro. Mi trabajo es el fútbol, es lo que le da de comer a mi familia. Solo defiendo a mi equipo”.