Aleix García lanza un guiño a Atlético de Madrid y Barcelona

El centrocampista de 25 años del Girona termina contrato a final de temporada y varios equipos buscarán hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. Esto es algo que, tal y como contamos en LAOTRALIGA, Atlético de Madrid y Barcelona buscarán aprovechar. Sobre el interés de estos dos clubes ha sido preguntado el propio Aleix García.

“Es verdad que se rumorea mucho, pero de momento no he recibido ninguna llamada, ni de mi representante ni de nadie. Pero que hablen de ti es positivo. Me dan ganas de seguir jugando a este nivel y que el futuro diga lo que tenga que decir”, manifestaba en Canal 21 Ebre.

Aleix García, abierto a jugar en el Atlético de Madrid o en el Barcelona

Aunque no se descarta que renueve con el Girona, de no hacerlo antes de que termine 2022, será libre para negociar con otros equipo. “Siempre he dicho que en el Girona estoy muy bien, es como mi casa, pero depende de qué opciones te puedan venir es un salto muy grande. Soy ambicioso, tengo ganas de seguir mejorando y dar el salto a un equipo como estos claro que me gustaría”, añadía Aleix García dando esperanzas a Atlético de Madrid y a Barcelona.

Ambos clubes buscan un futbolista en su demarcación. El Atlético de Madrid verá reducidos sus ingresos tras quedar eliminado de competiciones europeas, por lo que vería bien hacerse con Aleix García a coste cero. El Barcelona, por su parte, prefiere a Martín Zubimendi como recambio de Sergio Busquest, aunque sacar a éste de la Real Sociedad cuesta 60 millones de euros.