Dos nuevos equipos se suman al Getafe en la puja por sacar a Gonzalo del Real Madrid

De salir Gonzalo del Real Madrid, algo que parece poco probable si Endrick deja el equipo en el mercado invernal en calidad de cedido, el Getafe, que ya alcanzó en su día un acuerdo para hacerse con sus servicios, sería el favorito en LaLiga EA Sports para ofrecerle acomodo en calidad de cedido. No obstante, desde la Premier League, el Aston Villa de Unai Emery y el Brighton se han sumado en la puja por el delantero de 21 años.

Así lo asegura Football Insider, que señala que ambas podrían ser para Gonzalo opciones más atractivas que el Getafe si sale del Real Madrid. Y es que, de abandonar el conjunto blanco, el delantero buscará tener mayor protagonismo para apurar sus opciones de estar en el próximo Mundial.

El Mundial, la baza del Aston Villa y del Brighton para hacerse con Gonzalo

“Tengo una ambición máxima y sería un orgullo representar a mi país en la absoluta. Y ya que viene el Mundial, poder entrar en esa lista. Pero estoy en la Sub-21 con dos objetivos claros, clasificarnos para la Eurocopa y para los Juegos, sólo pienso en eso”, comentaba recientemente en una entrevista para El Larguero. Así pues, el Mundial sería la baza del Aston Villa y del Brighton para hacerse con Gonzalo.

No obstante, el delantero es feliz en el Real Madrid. “Mi única opción siempre ha sido quedarme, para mí es un sueño formar parte de la primera plantilla. Y por ahora estoy muy contento y feliz de la decisión que tomé”, reconoció entonces.

“Ahora mismo en la cabeza sólo tengo esta temporada con el Real Madrid, aprovechar la oportunidad y trabajar duro para saber aprovechar cada minuto que me den. Lo que pase en el futuro... No voy a perder tiempo en pensar en ello. Es un sueño poder estar en el Real Madrid”, añadió Gonzalo.