El entrenador español que suena como relevo de Guardiola en el Manchester City en Italia

Aunque todo parece indicar que Vicent Kompany, ahora entrenador del Bayern de Múnich será el relevo de Pep Guardiola en el Manchester City, lo cierto es que es una incógnita si el técnico catalán dejará el equipo en 2027 o si renovará su contrato. Y como todo puede pasar, desde Italia señalan que Cesc Fábregas, gracias a su buen hacer en el Como, podría ser su recambio.

Así lo asegura Corriere Della Sera, que señala que, tras haber descartado dirigir a clubes como el Inter de Milán, una propuesta del Manchester City sería “la única” que movería a Cesc Fábregas a abandonar el Como a día de hoy.

Cesc Fábregas ascendió al Como en su primera temporada al frente del equipo italiano y la segunda, el curso anterior, logró la permanencia acabando décimo en la clasificación. Esta campaña, el Como de Cesc Fábregas ha dado un nuevo paso adelante y es el quinto clasificado de la Serie A.

Prefiere Guardiola a Kompany antes que a Cesc Fábregas como su recambio en el Manchester City

Cabe señalar que, ya cuando entrenaba en Inglaterra, Pep Guardiola avaló a Vicent Kompany, toda una leyenda con el Manchester City, como su recambio al frente del equipo inglés. Si bien fue antes de que Cesc Fábregas sonase como alternativa, lo cierto es que el técnico belga está haciendo méritos al frente del Bayern de Múnich.

Cuestionado recientemente por unas declaraciones de Uli Hoeness, presidente de honor del club bávaro, que afirmó que Pep Guardiola le afirmó que iba a ser su recambio en el Manchester City, Vicent Kompany respondió: “En el fútbol nunca se puede pensar demasiado a futuro. Estoy 100% concentrado en lo que podemos lograr con el Bayern. No pienso en nada más, solo en el partido de mañana y en mi equipo. Pep ya lo dijo hace dos años y el año pasado”.