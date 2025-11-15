El equipo de LaLiga que quiere dar la campanada fichando a Gonzalo García al Real Madrid

El presidente del Getafe Ángel Torres anunció recientemente que el conjunto azulón se reforzaría en el mercado invernal y quiere hacerlo con un central y con un delantero de renombre. Es por ello por lo que ha reactivado su interés por Gonzalo García, con el que ya alcanzó en su día un acuerdo pero que finalmente siguió en el Real Madrid tras su gran Mundial de Clubes.

Sin embargo, el delantero de 21 años no está teniendo el protagonismo que esperaba, solo ha disputado 108 minutos en lo que va de temporada, por lo que podría estar abierto a cambiar de aires en el mercado invernal. Y es que, Gonzalo García sí está teniendo protagonismo con la Sub-21, motivo por el que sueña con estar en el próximo Mundial. Para ello necesitaría salir sí o sí del Real Madrid y firmar un final de temporada para enmarcar ya sea en el Getafe o en cualquier otro equipo.

El que está llamado a salir del Real Madrid en enero para apurar sus opciones de estar en el próximo Mundial es Endrick. El brasileño suena con fuerza como posible refuerzo del Olympique de Lyon; un movimiento que, de concretarse, podría cerrar la puerta a Gonzalo García.

Consciente de ello, el Getafe piensa en dos viejos conocido como alternativa tal y como señala MARCA. Por un lado sueña con el regreso de Enes Ünal, ahora en las filas del Bournemouth; y también, ante el poco protagonismo que está teniendo en el Crystal Palace, con el de Uche.

El Getafe alcanzó un acuerdo para la cesión de Gonzalo García

El pasado mes de julio, Ángel Torres reconoció que el Getafe había alcanzado un acuerdo, antes del Mundial de Clubes, para acoger en sus filas a Gonzalo García en calidad de cedido. “Había un compromiso que, siempre que no se quedara en el Real Madrid, podría venir. Este es un acuerdo de hace mes y medio, tanto con el Madrid como con el representante. Pero dado cómo está el niño, pues es posible que no...”, declaró.

“El año pasado lo quisimos y en enero estuvo a punto de venir. La cosa es que Raúl no quería deshacer el equipo (Castilla) porque estaba en descenso. Entonces, tuvimos que ceder y no insistir. Pero llevamos dos años detrás de ese futbolista. Vamos a ver el Mundial, vamos a ver mañana quién juega, cómo lo hace. Y bueno, que siga metiendo goles. Si puede venir, luego que venga. Y si no, ¿qué le vamos a hacer?”, añadió el presidente del Getafe.