El sorprendente equipo que quiere fichar a Grimaldo

Pese a la salida de Xabi Alonso, Alejandro Grimaldo ha sido una de las pocas estrellas que no ha abandonado el Bayer Leverkusen, algo que sí podría hacer el próximo verano. Si bien recientemente el lateral zurdo de 30 años reconocía conversaciones con Real Madrid, Atlético y Barcelona, podría seguir su carrera en Alemania de la mano del Bayern de Múnich.

Tras conquistar la última Bundesliga, el conjunto alemán sueña con ganar también la Champions, por lo que busca reforzarse en distintas posiciones. Es ahí donde ha surgido el nombre de Alejandro Grimaldo según Kicker. El internacional español entrará en verano en su último año de contrato con el Leverkusen y eso es algo que podría aprovechar el Bayern de Múnich para cerrar su fichaje a un precio asequible.

A favor de este movimiento juegan los 7 goles y las 4 asistencias que Alejandro Grimaldo ha registrado en los 15 partidos que ha jugado en lo que va de temporada.

El Bayern de Múnich podría retrasar el regreso de Grimaldo a España

Antes de que surgiera para él la posibilidad de fichar por el Bayern de Múnich, Alejandro Grimaldo había declarado en varias ocasiones que le gustaría regresar a España. “Siempre he dicho que me gustaría volver a España. Real Madrid, Barcelona y Atleti son muy grandes. No ha pasado de conversaciones con ellos y rumores nada más. Noticias sin fundamentos”, decía el pasado mes de octubre.

En esta misma línea, en enero, había confesado: “Nunca he escondido que un objetivo que tengo es jugar en España. Soy jugador español y nunca he tenido la oportunidad de jugar en la Liga española. Quiero hacerlo y seguro que lo haré en el futuro”.

"Cuando fui a Alemania tenía un objetivo muy claro también de ir a la Selección y gracias al club, a mi equipo y a mi rendimiento he tenido la oportunidad de estar en la Selección. Me siento muy valorado aquí en España", agregó entonces.