Llega a un acuerdo con Donnarumma para su fichaje

Luis Enrique ha decidido no contar con Gianluigi Donnarumma en el PSG y Pep Guardiola quiere ofrecer acomodo al guardameta de 26 años en el Manchester City. Con ese objetivo ha alcanzado un acuerdo con el italiano que está supeditado a la salida de Éderson.

También a que el PSG acepte su oferta, que según Fabrizio Romano, que es el periodista que ha desvelado el acuerdo entre el Manchester City y Gianluigi Donnarumma, será por debajo de los 50 millones de euros solicitados inicialmente por el cuadro parisino.

La llegada de Donnarumma al Manchester City implicará la salida de Éderson

Éderson, en el City desde 2017 y aún con un año de contrato, lo ha ganado todo con el equipo inglés y ya son un par de mercados de fichajes en los que se ha sondeado una posible salida. Su juego con los pies, con varias asistencias importantes en los últimos tiempos, siempre ha sido muy bien valorado por Pep Guardiola, al que, sin embargo, se le ha abierto ahora una oportunidad irrepetible con Gianluigi Donnarumma. Su llegada implicaría la salida de Éderson, que tiene al Galatasaray turco como el equipo mejor posicionado para cerrar su fichaje.

En lo que respecta a Gianluigi Donnarumma, fue campeón de la pasada Champions League con el PSG, siendo clave con sus paradas, sobre todo en la tanda de penaltis contra el Liverpool en octavos de final y ante el Arsenal en semifinales.

"Estamos tratando de encontrar la mejor solución. Es una decisión difícil y solo tengo las mejores palabras para Donnarumma. Es uno de los mejores porteros del mundo y una gran persona, pero estamos buscando un perfil diferente", dijo Luis Enrique enseñándole la puerta de salida.

"Espero tener la oportunidad de mirar a los aficionados en el Parque de los Príncipes una vez más y decir adiós como hay que hacerlo. Si no pasa, quiero que sepáis que vuestro apoyo y cariño significan un mundo para mí y nunca lo voy a olvidar", aseguró Gianluigi Donnarumma en un comunicado tas las palabras del asturiano.