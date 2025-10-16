El portero que se ha ofrecido para volver al Valencia

El próximo lunes, el Deportivo Alavés recibirá en Mendizorroza al Valencia en un partido muy especial para Antonio Sivera. Y es que, el guardameta de 29 años del equipo albiazul se formó en las categorías inferiores del conjunto che.

Es por ello por lo que, al ser cuestionado al respecto en À Punt, Antonio Sivera se mostró dispuesto a volver al Valencia. “Algún día si surge la posibilidad... pues bueno, para mí sería un honor, pero ahora estoy centrado en el Deportivo Alavés, en hacerlo lo mejor posible que para ello trabajo cada día. El tiempo dirá”, afirmó.

Respecto al choque del próximo lunes, Antonio Sivera indicó: “Siempre que veo el escudo del Valencia en la camiseta de un rival para mi es un partido especial”.

El guardameta, que tiene contrato con el Deportivo Alavés hasta 2027, también analizó la situación del Valencia, decimoquinto en la clasificación sólo 2 puntos por encima del descenso. “Son dinámicas. El Valencia están en una dinámica más mala. El Valencia es un gran equipo y en cualquier momento que despierte te puede hacer mucho daño. No debemos pensar que están bien o que están mal. Vendrá herido, muy concentrado. Intentarán hacer lo menores errores posibles y será un partido duro. El Valencia aspira a algo más”.

El optimismo de Antonio Sivera con el Valencia

Optimista de cara al futuro, señaló: “El Valencia es un club al que le tengo un cariño especial. Es una pena para cualquier valencianista que esté en una situación que por historia no merece. Pues bueno, es verdad que no es agradable, pero sabemos el club que es, la historia que tiene y algún día volverá a ser y confío en que algún día volverá a ser un equipo referencia en nuestro país”.