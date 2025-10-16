El equipo europeo que se ha sumado al Benfica en la puja por Benzema

Aunque Karim Benzema tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, el posible regreso del delantero de 37 años a Europa ha ganado enteros desde que José Mourinho asumiera las riendas del Benfica. Y es que, el que fuera delantero del Real Madrid contactó personalmente al galo para que se uniera a su equipo en el mercado invernal. No obstante, hay un club dispuesto a pujar todavía con más fuerza por Karim Benzema como sería el Fenerbahçe.

El cuadro otomano, que semanas atrás rescindió el contrato de José Mourinho, puso a su disposición un presupuesto de más de 100 millones de euros para que asumiera las riendas de su banquillo. Ahora el Fenerbahçe ha hecho lo propio con Domenico Tedesco, al que quiere regalar el fichaje de Karim Benzema en enero según afirma Fotomaç.

Para poder acoger al delantero del Real Madrid en sus filas, el Fenerbahçe estaría dispuesto a desprender de Jhon Durán en su demarcación, liberándose así de su elevada ficha. Si bien la de Karim Benzema sería todavía mayor, de abandonar el Al-Ittihad no lo hará por dinero sino para poder poner punto y final a su carrera en Europa.

El Benfica, rival del Fenerbahçe en la puja por Benzema

Por su parte, de fichar por el Benfica, Karim Benzema no sólo regresaría a Europa sino que residiría bastante cerca de Madrid. Además recalaría en un equipo en el que, con su misma edad, Nicolás Otamendi es uno de los pilares. También en una liga en la que su excompañero Pepe pudo estirar su carrera hasta los 41 años.