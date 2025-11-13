Etta Eyong se refiere a Pedro Sánchez al explicar porqué eligió jugar con Camerún y no con España

Etta Eyong se ha convertido en el delantero revelación de LaLiga EA Sports después de que este verano cambiase el Villarreal por el Levante. Gracias a su buen hacer, el futbolista de 22 años está siendo relacionado con el Barcelona, con el Real Madrid y con el Manchester City, entre otros equipos. Incluso se habló de la posibilidad de que fuera convocado con España, aunque él se decantó por jugar con Camerún, una decisión que ha explicado haciendo alusión a Pedro Sánchez.

“¿Elegir España? Eso no habría ocurrido; mi corazón pertenece a Camerún. Incluso si el Presidente de España se me hubiera acercado y me hubiera dicho: 'Por favor, ven'... le habría dicho que lo sentía, pero que seguiría a mi corazón”, dijo Etta Eyong al ser cuestionado al respecto en Sporty TV. Es decir, que aunque Pedro Sánchez hubiera mediado, no habría conseguido que cambiase su decisión.

Etta Eyong y el interés del Real Madrid y del Barcelona

En otra entrevista para GiveMeSport, el delantero del Levante hablaba recientemente del interés del Barcelona y del Real Madrid en su fichaje.

“Me siento realmente halagado. Significa mucho para mí porque demuestra que mi trabajo duro está dando sus frutos. Pero solo tengo que seguir con mi camino en el Levante y luego ver qué pasa en el futuro”, comentó Etta Eyong al respecto.

“Trato de no mirar mucho el teléfono porque mis amigos me llaman con todos los rumores. Les digo: ‘No sé nada, solo he estado jugando con mi PlayStation’. Prefiero mucho más jugar Call of Duty, ver anime o leer libros de historia que llenar mi cabeza con rumores. Si un gran traspaso está destinado a suceder, solo ocurrirá si trabajo duro”, agregó.