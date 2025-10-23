El futbolista que ha reclamado un sitio en la selección española: “Tengo nivel para la absoluta”

Ya antes de fichar por el Real Madrid, Dean Huijsen se ganó un sitio en la selección española. Ahora es Álex Jiménez el que quiere seguir sus pasos. De momento, como hiciera el neerlandés, brilla en el Bournemouth, donde recaló este verano cedido por el Milan, a las órdenes de Andoni Iraola.

Tras debutar con la selección española Sub-21, Álex Jiménez, lateral derecho de 20 años, cree que si continúa con su trabajo y su proyección, en algún momento le llegará la llamada de Luis de la Fuente.

Cuestionado por su debut en la selección española Sub-21 en año de Mundial, y por su se le pasaba por la cabeza ir con la absoluta en algún momento, el defensor dijo en una entrevista para EFE: “Sí, ¿por qué no? Estoy trabajando también para eso. Sabiendo que hay Mundial este verano y si el entrenador quiere, a mí me encantaría estar en un Mundial. Es uno de mis sueños”.

A su vez, sobre si era más un objetivo o un premio para él ser convocado con la selección española absoluta, Álex Jiménez aclaró: “Para mí es un objetivo ,porque creo que tengo el nivel para hacerlo y ahora me toca demostrarlo”.

El lateral también fue preguntado por Dean Huijsen y por cómo el curso anterior pasó de suplente a indiscutible, internacional y yéndose al Real Madrid por 60 millones. “Al principio las cosas siempre son difíciles y con el tiempo y con un entrenador tan bueno como Andoni seguro que se mejora mucho”, comentó al respecto.

A su vez, sobre su relación con Andoni Iraola, Álex Jiménez expresó: “La verdad es que muy bien con él, me encanta como entrenador y ojalá en el tiempo que esté aquí, que aún no sé cuánto va a ser, aprenda mucho de él”.

Por su parte, sobre cómo le puede mejorar, indicó: “Sobre todo defensivamente, creo que lo estoy notando en este poco tiempo. Me siento más cómodo poco a poco en defensa y en ataque creo que llegará mi mejor versión cuantos más partidos juegue”.

El sueño cumplido por un Álex Jiménez que ahora quiere ser convocado por la selección española

De momento, a falta de ser convocado con la selección española absoluta, Álex Jiménez ha cumplido su sueño de jugar en la Premier League, motivo por el que cambió el Milan por el Bournemout en verano. “Siempre ha sido uno de mis sueños jugar en la Premier y cumplir sueños siempre está bien”, explicó para finalizar.